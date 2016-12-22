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Родители Жанны Фриске подали в суд на «Русфонд»
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Родители Жанны Фриске подали в суд на «Русфонд»
Общество, 12:22
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Родители Жанны Фриске подали в суд на «Русфонд»
Родители Жанны Фриске обратились с иском к «Русфонду» в Арбитражный суд Москвы. Обе стороны пока не комментируют содержание документа
Вячеслав Прокофьев / ТАСС (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Иск к благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам Владимир и Ольга Фриске подали 23 октября, следует из картотеки сайта федеральных арбитражных судов России. Содержание документа не раскрывается.

В пресс-службе «Русфонда» РБК заявили, что не комментируют «подачу иска до того времени, пока не будет понятно его содержание».

С отцом Фриске связаться не удалось. Мать покойной певицы отказалась говорить с РБК. Сестра Фриске предложила РБК связаться с адвокатами.

РБК направил официальный запрос в Арбитражный суд Москвы для уточнения информации об иске родителей Фриске к «Русфонду».

В середине августа Мосгорсуд постановил взыскать с родителей Жанны Фриске 21,6 млн руб., собранных на лечение певицы, в пользу «Русфонда». В январе 2016 года фонд заявил о пропаже почти 22 млн руб. с благотворительного счета, открытого для сбора средств на лечение Фриске. Близкие певицы отказались предоставить документы о том, как были расходованы средства. Тогда «Русфонд» потребовал у родных Фриске отчитаться о действиях с пожертвованиями в судебном порядке. В мае суд удовлетворил иск, обязав родителей и мужа Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева, вернуть 21,6 млн руб. фонду. Родные певицы в июне обжаловали решение суда.

Певица и киноактриса Жанна Фриске умерла в июне 2015 года на 41-м году жизни. За полтора года до этого у нее была обнаружена опухоль головного мозга.  «Русфонд» начал собирать деньги на лечение, и в итоге сумма составила около 25 млн руб.

«Русфонд» (Российский фонд помощи) является одним из крупнейших благотворительных фондов в России. Он создан в 1996 году как благотворительный проект и имеет 20 региональных представительств.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Истомина.
Теги: Жанна Фриске , «Русфонд»
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