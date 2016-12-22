Генпрокуратура закрыла дело против гражданской жены Захарченко

Решение об отмене уголовного дела в отношении Пестриковой было принято заместителем генерального прокурора, сообщила РБК ее адвокат Валерия Туникова.
«Более подробной информацией мы не обладаем, потому что нас так и не ознакомили с материалами этого дела и не собираются этого делать», — сказала юрист.
Туникова также сказала, что не знает, кто именно из заместителей генпрокурора опротестовал возбуждение дела.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования, сообщил, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Гражданская жена Захарченко 28 сентября была задержана в аэропорту Самары, откуда она пыталась улететь на Кипр. Она подозревалась в попытке похитить $16 млн у своей родственницы Лилии Горшковой.
Сама Горшкова указывала, что хотя и открывала счет, на котором лежали $16 млн, однако на самом деле эти деньги принадлежали Пестриковой.
Пестрикова в мае заявила в суде, что передала Горшковой деньги после ареста Захарченко, сообщало «РИА Новости». «Если честно, в связи с арестом Димы мы испугались. Не хотели лишних вопросов и прочее. Это, конечно, глубочайшая ошибка», - сказала она.
Сам Дмитрий Захарченко находится под арестом с сентября 2016 года. Он работал в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции и занимал должность исполняющего обязанности начальника управления «Т», которое занималось правонарушениями в топливно-энергетической сфере. Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. Во время обысков на его рабочем месте и дома сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли средства, в том числе и в иностранной валюте, на сумму более 8 млрд руб.
Позже Захарченко заподозрили в получении еще одной взятки и завели новое уголовное дело, которое было объединено с основным.