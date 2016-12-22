СМИ узнали о требовании 80 млн руб. у топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО

Погибший в марте в СИЗО «Водник» топ-менеджер «Роскосмоса» незадолго до смерти передал по просьбе сокамерника 80 млн руб. за обещание переквалифицировать уголовное дело

Владимир Евдокимов (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в ФСБ, управлению «М» ФСБ удалось восстановить картину вокруг смерти топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, обнаруженного мертвым в камере Следственного изолятора «Водник» в марте этого года. Выяснилось, что в камере он познакомился с неким Дионисием Золотовым (он же Денис Тумаркин), обещавшим ему через связи в спецслужбе добиться переквалификации уголовного дела и перевода под домашний арест. За свои услуги сокамерник Евдокимова попросил у него сначала 50 млн руб., а потом еще 30.

Исполнительного директора «Роскосмоса», 57-летнего Владимира Евдокимова, арестовали в декабре 2016 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в начале 2000-х годов Евдокимов вместе с другими фигурантами дела — экс-генеральным директором «дочки» компании «МиГ» «МиГ-Рост» Алексеем Озеровым и заместителем гендиректора АО «Туполев» Егором Носковым — похитили имущество «МиГ» на 200 млн руб. Евдокимов свою вину не признавал.

В результате Евдокимов поверил Тумаркину и с помощью смартфона Samsung Galaxy, который ему передал сокамерник, отправил сообщение жене с просьбой положить деньги в ячейку на Казанском вокзале и передать электронный ключ от нее контактному лицу.

Спустя неделю Евдокимову сообщили, что его якобы переводят в другой СИЗО, где у него не будет телефонной связи. За «урегулирование» этого вопроса Золотов попросил у Евдокимова еще 30 млн руб. Однако уже после передачи денег сокамерник заявил топ-менеджеру «Роскосмоса», что посредник с деньгами был задержан, сделка сорвалась, а у его жены будут обыски. После этого Евдокимов связался с супругой и понял, что его обворовали. Спустя несколько часов его тело было обнаружено в туалете камеры с колото-резаными ранами, дверь при этом была заперта изнутри.

В настоящее время Тумаркину и его подельникам инкриминируют хищение 80 млн руб. у супруги Евдокимова. При этом подозреваемый согласился сотрудничать со следствием и изобличил сотрудников СИЗО, которые всячески ему подыгрывали и позволяли доставлять Евдокимову в том числе сигары и крепкий алкоголь.

«Новая газета» утверждает, что Тумаркин проходил по нескольким другим делам. В тюрьму он изначально попал за посредничество при даче взяток сотрудникам полиции в Западном административном округе Москвы за подлог в уголовных делах. Помимо этого, как указывает издание, он якобы участвовал в мошеннической схеме по вымоганию денег у бизнесмена Юрий Судгаймера. Последний известен тем, что передал в ресторане пакет с деньгами Никите Белых, в результате чего кировский губернатор был задержан по подозрению в получении взятки.