Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,39 EUR Нал. 68,47 67,49 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5779,59 +34,25 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,38 -0,10% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7447,21 -1,05%
В деле о хищениях в Центре Хруничева на 20 млн руб. появились обвиняемые
Лента новостей
На заседании в ВАК Мединский допустил наличие ошибок в своей диссертации 07:01, Общество В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на патруль полиции 06:46, Общество Депутат Мосийчук рассказал о возможных организаторах покушения на себя 06:37, Политика Трамп объявил о планах ввести режим ЧС в США из-за наркотиков 06:32, Общество В деле о хищениях в Центре Хруничева на 20 млн руб. появились обвиняемые 06:06, Общество На Камчатке перевернулась маршрутка с 11 пассажирами 05:40, Общество В Хабаровске вынесли приговор избившему врача пациенту 05:28, Общество ВМС США оказали помощь иранским морякам после нападения пиратов 04:54, Политика Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией 04:24, Политика Собянин одобрил установку в Москве памятника Михаилу Булгакову 04:00, Общество Россия стала крупнейшим «экспортером» бойцов в «Исламское государство» 03:51, Политика Патриарх Кирилл «с пониманием» отнесся к приезду гастарбайтеров в Россию 03:27, Общество Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию 02:56, Политика Глава Минздрава рассказала о сокращении числа абортов в России 02:25, Общество Поклонская назвала «стыдливые шаги» зрителей победой над «Матильдой» 02:08, Политика СМИ узнали об эвакуации семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрыва 02:05, Общество МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом 01:41, Общество Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине 01:23, Политика Полиция возбудила дело о гибели ребенка под колесами иномарки в Москве 01:08, Общество Трамп назвал дату публикации документов об убийстве Джона Кеннеди 00:52, Политика СКР проверит информацию о смерти активиста «Солидарности» Строганова 00:45, Общество МВД Украины обвинило во взрыве в Киеве российские спецслужбы 00:20, Общество Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН 00:13, Политика Европейские компании предупредили о последствиях из-за ограничения VPN 00:03, Технологии и медиа В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны 25 окт, 23:45, Общество Экспобанк договорился о покупке первого турецкого банка в России 25 окт, 23:38, Финансы Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда» 25 окт, 23:18, Общество В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 25 окт, 22:52, Общество
В деле о хищениях в Центре Хруничева на 20 млн руб. появились обвиняемые
Общество, 06:06
0
В деле о хищениях в Центре Хруничева на 20 млн руб. появились обвиняемые
В уголовном деле о махинациях при закупке оборудования для Центра Хруничева появились фигуранты. Среди них – бывший топ-менеджер центра, а также замглавы «Спецстройсервиса» и глава компании «Станкомашкомплекс»
Государственный космический научно-производственный центр имени М.А. Хруничева (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Следственный комитет нашел виновных в хищениях при модернизации производства ракет-носителей «Ангара» на заводе Центра Хруничева, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

По информации издания, в деле фигурируют директор директору «Станкомашкомплекса» Вячеслав Логвиненко, его подчиненная Юлия Баркова, заместитель начальника ФГУП «Спецстройсервис» Виктор Тарасов и бывший заместитель главного инженера Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) Александр Поздняков.

Обвинение Логвиненко по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было предъявлено 19 октября, пишет издание. В постановлении о возбуждении дела указывается, что в СКР считают организатором махинации Тарасова, а Логвиненко, Баркову и Позднякова — подельниками Тарасова.

По версии следствия, фигуранты дела в 2013 году договорились похитить свыше 20 млн руб. путем махинаций с поставками токарных станков швейцарской компании Schaublin. Эти машины должны были оказаться в цехе № 32 ракетно-космического завода ГКНПЦ в Филях, где планировалось изготавливать детали для пневмогидросистем ракет-носителей семейства «Ангара».

Конкурс на поставку станков в 2012 году выиграл «Станкомашкомплекс». Как установили в СКР, в октябре 2013 года Поздняков направил письмо Тарасову, в котором попросил заменить четыре новых станка на более примитивные — Schaublin 102 N-VM-CF. При этом не внеся изменения в конкурсную документацию.

В итоге, по подсчетам СКР, вместо более чем 20 млн руб., заложенных на эти станки в контракте, «Станкомашсервис» потратил на них менее 3 млн руб.

По информации издания, никто из фигурантов дела своей вины не признает. 

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
Россия стала крупнейшим «экспортером» бойцов в «Исламское государство» Политика
Главное
Россия стала крупнейшим «экспортером» бойцов в «Исламское государство» Политика
Европейские компании предупредили о последствиях из-за ограничения VPN Технологии и медиа
Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку