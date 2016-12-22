В деле о хищениях в Центре Хруничева на 20 млн руб. появились обвиняемые

Следственный комитет нашел виновных в хищениях при модернизации производства ракет-носителей «Ангара» на заводе Центра Хруничева, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».
По информации издания, в деле фигурируют директор директору «Станкомашкомплекса» Вячеслав Логвиненко, его подчиненная Юлия Баркова, заместитель начальника ФГУП «Спецстройсервис» Виктор Тарасов и бывший заместитель главного инженера Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) Александр Поздняков.
Обвинение Логвиненко по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было предъявлено 19 октября, пишет издание. В постановлении о возбуждении дела указывается, что в СКР считают организатором махинации Тарасова, а Логвиненко, Баркову и Позднякова — подельниками Тарасова.
По версии следствия, фигуранты дела в 2013 году договорились похитить свыше 20 млн руб. путем махинаций с поставками токарных станков швейцарской компании Schaublin. Эти машины должны были оказаться в цехе № 32 ракетно-космического завода ГКНПЦ в Филях, где планировалось изготавливать детали для пневмогидросистем ракет-носителей семейства «Ангара».
Конкурс на поставку станков в 2012 году выиграл «Станкомашкомплекс». Как установили в СКР, в октябре 2013 года Поздняков направил письмо Тарасову, в котором попросил заменить четыре новых станка на более примитивные — Schaublin 102 N-VM-CF. При этом не внеся изменения в конкурсную документацию.
В итоге, по подсчетам СКР, вместо более чем 20 млн руб., заложенных на эти станки в контракте, «Станкомашсервис» потратил на них менее 3 млн руб.
По информации издания, никто из фигурантов дела своей вины не признает.