Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

В Москве в возрасте 37 лет скончалась актриса Наталья Юнникова, игравшая роль Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии

Наталья Юнникова (Фото: кадр из сериала «Возвращение Мухтара»)

Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации в Боткинской больнице, сообщил РБК ее бывший муж Антон Федотов. «Наталья скончалась, больше не могу говорить», — сказал он.

О госпитализации Юнниковой рассказала РБК 22 сентября директор актерского агентства «Март» Нелли Журбенко. Актриса попала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии после того, как упала и ударилась головой. По словам Журбенко, до этого Юнникова на здоровье не жаловалась. Ее положили в реанимацию.

Юнникова родилась 25 февраля 1980 года в Липецке. Она окончила Высший театральный институт им. Щепкина, после чего работала в Израиле ведущей на канале «Израиль Плюс».

Она играла в сериалах «Возвращение Мухтара», «Огни большого города», «Ермоловы», «Татьянин день», «Кухня» и других, также снялась в фильме 2013 года «Райский уголок».

В интервью «Комсомольской правде» в 2011 году Юнникова рассказывала, что снимается в «Возвращении Мухтара» потому, что сериал нравится ее собственному сыну и другим детям. «Когда работаем на натуре рядом с детским садом или школой, все сбегаются посмотреть», — говорила она.