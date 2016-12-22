Появилось видео ДТП со сбившей полицейского машиной с номером АМР

Как сообщил РБК Егор Дрягин, видеоролик с места ДТП он записал сам. По его словам, у него был доступ к камере видеонаблюдения.
ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 25 сентября, на улице Новый Арбат. Водитель Mercedes Benz (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 наехал на полицейского на большой скорости. Сотрудник полиции скончался на месте от полученных травм.
После ДТП водителя иномарки увезли на машине с госномером А848МР97. Оба автомобиля принадлежат к войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщали источники РБК.
На месте происшествия оказался корреспондент «Газета.Ru». По его словам, полицейского сбил автомобиль Mercedes S-класса с номерами госсерии АМР. После аварии неизвестный снял с автомобиля оба номерных знака. При этом, по данным издания, на место аварии приезжали экипажи ДПС и «высокопоставленные представители силовых ведомств».