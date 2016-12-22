Появилось видео ДТП со сбившей полицейского машиной с номером АМР

В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка Mercedes с госномером сбивает сотрудника ГИБДД в центре Москвы. Иномарка с номером АМР принадлежит к военной части, связанной с ФСБ, говорили источники РБК

Фото: Юрий Воронцов / «Газета.Ru»

В социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлен момент ДТП на Новом Арбате с участием иномарки с госномером АМР. Видео опубликовал пользователь «ВКонтакте» Егор Дрягин. Он не указал источник информации.

Как сообщил РБК Егор Дрягин, видеоролик с места ДТП он записал сам. По его словам, у него был доступ к камере видеонаблюдения.

ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 25 сентября, на улице Новый Арбат. Водитель Mercedes Benz (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 наехал на полицейского на большой скорости. Сотрудник полиции скончался на месте от полученных травм.

После ДТП водителя иномарки увезли на машине с госномером А848МР97. Оба автомобиля принадлежат к войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщали источники РБК.

На месте происшествия оказался корреспондент «Газета.Ru». По его словам, полицейского сбил автомобиль Mercedes S-класса с номерами госсерии АМР. После аварии неизвестный снял с автомобиля оба номерных знака. При этом, по данным издания, на место аварии приезжали экипажи ДПС и «высокопоставленные представители силовых ведомств».