На трассе «Дон» в автокатастрофу попал автобус с туристами

Шесть человек погибли и более 20 получили ранения при столкновении автобуса с грузовиком на трассе «Дон» в Краснодарском крае. Автобус с туристами следовал из Адлера в Нижний Новгород и столкнулся с остановившимся грузовиком

Сотрудники МЧС (архивное фото) (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Краснодарском крае во время движения по трассе «Дон» столкнулся с грузовиком туристический автобус. По предварительным данным, погибли шесть человек.

Как рассказали РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, автобус King Long, в котором ехали туристы, следовал из Адлера в Нижний Новгород. Столкновение произошло с остановившимся грузовиком, который следовал в попутном направлении. По предварительным данным, погибли шесть человек, количество пострадавших превысило 20 человек.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что информация об автокатастрофе поступила на пульт оперативного дежурного в 1:20. Столкновение произошло в районе поселка Молькино на трассе М-4 «Дон». Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Горячий Ключ, а также клиники Краснодара.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 56 человек и 18 единиц техники, уточнили в МЧС.​