Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани

Причиной аварии на Кубани, в результате которой после падения автобуса в море погибли 18 рабочих, стала неисправность тормозов, сообщил Ространснадзор. Ведомство не исключает своего дальнейшего участия в расследовании происшествия

Причиной ДТП, в результате которого автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, стала неисправность тормозной системы. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.

По предварительным данным, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории «Таманьнефтегаз», добавляет ведомство. Ространснадзор также заявил о своем возможном дальнейшем участии в расследовании данного происшествия. Решение об этом будет принято после дополнительных консультаций с прокуратурой Краснодарского края.

Жертвами аварии, которая произошла 25 августа, по последним данным стали 18 человек, еще 24 человека получили травмы. Автобус с рабочими, которые были задействованы на строительстве пирса для компании «Таманьнефтегаз» в Керченском проливе, выехал на строящийся пирс и упал в море.

Отказ тормозов ранее рассматривался в качестве предварительной версии аварии.

По факту происшествия было заведено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В субботу стало известно, что суд арестовал на два месяца водителя автобуса Карапета Микаеляна, которому удалось выжить в аварии, и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, с которым был заключен договор на перевозку рабочих.

26 августа в Краснодарском крае объявлен днем траура.