В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В центре столицы открылся памятник правителям России — «Аллея правителей» работы Зураба Церетели. Скульптурная композиция состоит из 33 бюстов исторических деятелей

В центре Москвы в Петроверигском переулке открылся скульптурный памятник работы Зураба Церетели «Аллея правителей» России, об этом сообщает ТАСС.



В церемонии открытия участвовали министр культуры России Владимир Мединский и министр образования Ольга Васильева. Мединский заявил, что скульптурная композиция позволит впервые в истории последовательно увидеть правителей Руси «от Рюрика и до руководителя Временного правительства», узнать, как они выглядели, прочитать, когда они жили.

«Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима. Оставшиеся бюсты находятся сейчас в изготовлении, и скоро мы их также откроем», — сказал Мединский. По его словам, на данный момент с участием Российского военного исторического общества (РВИО) в России установлено уже 90 монументов и около 2 тыс. памятных досок.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Васильева добавила, что знать свою историю необходимо всем, поскольку «без осознания сопричастности к тому, что было, народа нет».



Скульптурная композиция представляет собой 33 бюста, которые установлены на территории Музея военной формы одежды РВИО. По замыслу организаторов, находящийся на закрытой территории сквер должен стать публичным.



В конце апреля в Крыму открыли другой памятник работы Зураба Церетели — 32-му президенту США Франклину Рузвельту.​ По словам мэра Ялты Андрея Ростенко, памятник был установлен «с учетом заслуг» Рузвельта в «​сохранении мира в XX веке».

Фото: Артем Геодакян / ТАСС