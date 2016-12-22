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В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели
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17:11
Ася Сотникова
В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В центре столицы открылся памятник правителям России — «Аллея правителей» работы Зураба Церетели. Скульптурная композиция состоит из 33 бюстов исторических деятелей

В центре Москвы в Петроверигском переулке открылся скульптурный памятник работы Зураба Церетели «Аллея правителей» России, об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия участвовали министр культуры России Владимир Мединский и министр образования Ольга Васильева. Мединский заявил, что скульптурная композиция позволит впервые в истории последовательно увидеть правителей Руси «от Рюрика и до руководителя Временного правительства», узнать, как они выглядели, прочитать, когда они жили.

«Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима. Оставшиеся бюсты находятся сейчас в изготовлении, и скоро мы их также откроем», — сказал Мединский. По его словам, на данный момент с участием Российского военного исторического общества (РВИО) в России установлено уже 90 монументов и около 2 тыс. памятных досок.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Васильева добавила, что знать свою историю необходимо всем, поскольку «без осознания сопричастности к тому, что было, народа нет».

Скульптурная композиция представляет собой 33 бюста, которые установлены на территории Музея военной формы одежды РВИО. По замыслу организаторов, находящийся на закрытой территории сквер должен стать публичным.

В конце апреля в Крыму открыли другой памятник работы Зураба Церетели — 32-му президенту США Франклину Рузвельту.​ По словам мэра Ялты Андрея Ростенко, памятник был установлен «с учетом заслуг» Рузвельта в «​сохранении мира в XX веке».

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В прошлом году Церетели изготовил 80-метровую статую Иисуса Христа для Санкт-Петербурга, однако для нее в городе не нашлось места. Более 2,5 тыс. жителей города проголосовали на портале change.org против его установки. Готовность установить работу изъявили власти Ленинградской области, которые предложили в качестве места Невский лесопарк. Однако этот вариант, как пишет «Фонтанка» со ссылкой на помощника Зураба Церетели Сергея Шагулашвили, не устроил самого скульптора. 

Теги
Москва, Зураб Церетели, Аллея правителей, Российское военное историческое общество
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