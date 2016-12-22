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Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти»

Ирина Яровая

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В соответствии с документом, Уголовный кодекс должен быть дополнен рядом статей, устанавливающих ответственность за склонение к совершению самоубийства и вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о внесении в Уголовный кодекс РФ дополнительных статей, устанавливающих ответственность за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через «группы смерти» в социальных сетях.

Как сообщает корреспондент РБК, за принятие поправок в Уголовный кодекс проголосовали все 408 присутствовавших на заседании Госдумы депутатов.

Принятый Госдумой закон предусматривает внесение в Уголовный кодекс статей 110.1, 110.2 и 151.2. Первая из них устанавливает уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства, в том числе путем уговоров и обмана, а также содействие совершению самоубийства путем советов или предоставления информации. Совершение указанных действий в отношении несовершеннолетних или в публичном обращении через интернет считается отягчающим обстоятельством. Если кто-то из подростков, посмотревших в Сети такую трансляцию, хотя бы попытается покончить с собой, ее автор будет лишен свободы на срок до шести лет.

Статья 110.2 предусматривает введение ответственности за организацию «деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», в том числе через интернет. Признанный виновным по этой статье также может отправиться за решетку на шесть лет.

В статье 151.2 речь идет о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо опасных для жизни жертв. Признанные виновными по этой статье (например, организаторы опасных «игр» в социальных сетях) могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Принятый в пятницу Госдумой законопроект был внесен в парламент в марте 2017 года группой депутатов во главе с вице-спикером, единороссом Ириной Яровой. Депутат заявила, что за прошлый год самоубийство совершили 720 несовершеннолетних, а пропаганда суицида осуществляется через интернет.

Инициативу публично поддержал президент Владимир Путин, пояснивший, что пропаганда суицида среди подростков нацелена на детей с неокрепшей психикой и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. 

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