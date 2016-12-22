Поклониться мощам Николая Чудотворца хотят 72% россиян

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Самой распространенной просьбой к святому, по данным ВЦИОМ, является просьба об избавлении от болезней

Почти три четверти россиян (72%) хотели бы поклониться доставленным в Москву из итальянского Бари мощам святого Николая Чудотворца, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще других о желании поклониться мощам святого Николая говорят жители маленьких городов и сельской местности (77%), женщины (81%), люди в возрасте старше 60 лет (82%) и последователи православия (87%).

Из отчета ВЦИОМа следует, что больше всего помощи святого Николая россияне ждут в деле избавления от болезней. С просьбой о даровании здоровья к нему хотели бы обратиться 23% тех, кто хотел бы лично поклониться мощам чудотворца.

Сам факт доставки в Россию мощей святых из-за границы положительно оценивают 83% респондентов, в том числе 89% опрошенных православных, 64% мусульман и 58% неверующих и «колеблющихся между верой и неверием».

«Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерковленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения. Поклонение мощам — это проявление уважения к духовному подвигу святого и обращение в надежде на помощь. Очевидно, это событие станет одним из самых значимых в этом году», — комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Отрицательно относятся к «визитам» мощей только 11% опрошенных, в том числе 7% православных, при этом большинство недовольных объясняет свое отношение нежеланием «беспокоить святыни».

Кроме того, в числе поводов для недовольства назывались большие расходы со стороны государства и отвлечение от существующих в стране проблем. 9% недовольных считают, что «в стране должны быть свои святые».

Мощи святого Николая были доставлены в Москву 21 мая 2017 года, ковчег с мощами выставлен для поклонения верующих в храме Христа Спасителя в Москве и пробудет там до 12 июля. После этого мощи перевезут в Санкт-Петербург, там они будут доступны паломникам до 28 июля.

24 мая президент России Владимир Путин побывал в храме Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.



