The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере

Салман Абеди Фото: Rex Features

Исполнитель теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, планировал нападение как минимум в течение года. По данным The Times, год назад он открыл счет в банке, средства из которого потратил на покупку гвоздей и винтов для изготовления взрывчатки

22-летний Салман Абеди, совершивший теракт на «Манчестер Арене» в понедельник, готовил нападение как минимум за год. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, около 12 месяцев назад смертник открыл счет в банке. Деньги, хранившиеся там, он позже потратил на покупку гвоздей и винтов, которые использовал для изготовления взрывчатки. С целью скрыться от подозрений и внимания со стороны правоохранительных органов, он совершил две отдельные поездки в пригороды Манчестера, где купил необходимые материалы. После этого, в середине апреля, он на некоторое время уехал в Ливию, указывают собеседники издания.

Вечером в понедельник, 22 мая, в фойе концертно-спортивного комплекса «Манчестер Арена», после окончания концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв. В результате случившегося погибли 22 человека, еще 64 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ). По данным британской полиции, исполнитель теракта Салман Абеди незадолго до совершения атаки вернулся в Манчестер из Ливии.

Телеканал ABC News указал, что в доме Абеди правоохранители нашли подпольный цех по производству бомб и их компоненты.как отметили в местной полиции, над подготовкой теракта работала террористическая сеть.

В настоящее время по делу о теракте задержаны девять человек, среди которых, в том числе, два брата Салмана — Исмаил и Хашем, — а также отец смертника Рамадан Абеди. По словам отца, смертник не был последователем ИГ. Reuters со ссылкой на ливийские власти сообщало, что в Триполи на протяжении полутора месяцев следили за Хашемом Абеди, подозревая его в связях с экстремистами.