Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере 06:52 Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы 07:01 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» 02:38 Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» 03:35 НАТО заявило о необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией 01:22 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Вчера, 20:59 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Вчера, 20:04 Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок 00:00 «Газпром» подсчитал стоимость газопровода до Индии Вчера, 23:21 Fancy Bear подделала доказательства связи российских СМИ с Госдепом Вчера, 22:07 Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером Вчера, 23:53 Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения Вчера, 23:46 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы Вчера, 17:48 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое Вчера, 20:43
Лента новостей 7:07 МСК
The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере Общество, 06:52 Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере Общество, 06:48 «Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны Технологии и медиа, 05:55 «Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка Финансы, 05:51 Более половины американцев назвали Россию врагом США Политика, 05:00 Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России Политика, 04:12 Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» Политика, 03:35 Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова Общество, 03:19 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» Политика, 02:38 Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин Общество, 02:29 НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ Политика, 01:35 НАТО заявило о необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией Политика, 01:22 СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне Политика, 00:41 Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок Бизнес, 00:00 Мэра Кишинева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии Политика, Вчера, 23:54 Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером Бизнес, Вчера, 23:53 Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения Финансы, Вчера, 23:46 «Единая Россия» подготовит альтернативу экономической программе Кудрина Политика, Вчера, 23:28 «Газпром» подсчитал стоимость газопровода до Индии Бизнес, Вчера, 23:21 Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США Политика, Вчера, 23:11 «МегаФон» представил стратегию развития до 2020 года Технологии и медиа, Вчера, 23:07 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе Политика, Вчера, 23:05 Геннадий Орлов назвал монтажом свои слова о банкротстве «Матч ТВ» Спорт, Вчера, 22:38 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Общество, Вчера, 22:26 Fancy Bear подделала доказательства связи российских СМИ с Госдепом Политика, Вчера, 22:07 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Общество, Вчера, 22:01 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Политика, Вчера, 21:15 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды Бизнес, Вчера, 21:08
The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере
Материалы по теме Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере
06:52
Анна Трунина
The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере

Салман Абеди

Фото: Rex Features
Исполнитель теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, планировал нападение как минимум в течение года. По данным The Times, год назад он открыл счет в банке, средства из которого потратил на покупку гвоздей и винтов для изготовления взрывчатки

22-летний Салман Абеди, совершивший теракт на «Манчестер Арене» в понедельник, готовил нападение как минимум за год. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, около 12 месяцев назад смертник открыл счет в банке. Деньги, хранившиеся там, он позже потратил на покупку гвоздей и винтов, которые использовал для изготовления взрывчатки. С целью скрыться от подозрений и внимания со стороны правоохранительных органов, он совершил две отдельные поездки в пригороды Манчестера, где купил необходимые материалы. После этого, в середине апреля, он на некоторое время уехал в Ливию, указывают собеседники издания.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Вечером в понедельник, 22 мая, в фойе концертно-спортивного комплекса «Манчестер Арена», после окончания концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв. В результате случившегося погибли 22 человека, еще 64 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ). По данным британской полиции, исполнитель теракта Салман Абеди незадолго до совершения атаки вернулся в Манчестер из Ливии.

Телеканал ABC News указал, что в доме Абеди правоохранители нашли подпольный цех по производству бомб и их компоненты.как отметили в местной полиции, над подготовкой теракта работала террористическая сеть.

В настоящее время по делу о теракте задержаны девять человек, среди которых, в том числе, два брата Салмана — Исмаил и Хашем, — а также отец смертника Рамадан Абеди. По словам отца, смертник не был последователем ИГ. Reuters со ссылкой на ливийские власти сообщало, что в Триполи на протяжении полутора месяцев следили за Хашемом Абеди, подозревая его в связях с экстремистами. 

Теги
расследование, погибшие, атака, Манчестер
Другие материалы РБК
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку