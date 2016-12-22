Электрички не будут останавливаться на станции Выхино неделю

В Москве на неделю закроют железнодорожную станцию Выхино для пассажиров электричек. Ограничения связаны с закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена и будут действовать с 20 октября по 4 ноября

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Железнодорожная станция Выхино в Москве будет закрыта для пассажиров с 28 октября до 4 ноября, следует из сообщения на сайте «Центральной пригородной компании», которая отвечает за пригородные пассажирские перевозки в Московской области.

«В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки», — говорится в сообщении компании.

Перевозчик рекомендует пользоваться для пересадки железнодорожными станциями Новая (с пересадкой на станцию метро «Авиамоторная»), Электрозаводская (станция «Электрозаводская»), Казанский вокзал (станция «Комсомольская») и Фрезер (станция МЦК «Андроновка»).

Закрытие станции — временная мера, которая предпринимается для безопасности пассажиров. В Центральной ППК рассчитывают, что она поможет снизить нагрузку на станцию метро «Выхино» и перераспределить пассажиропоток.

Для жителей близлежащих районов Центральная ППК обеспечит бесплатный проезд в направлении «туда» или «туда-обратно» от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до Казанского вокзала (ст. м. «Комсомольская»).

Кроме того, чтобы предотвратить очереди в кассах, на этих станциях будут организованы дополнительные пункты продаж билетов и организовано дежурство сотрудников компании, заявил исполнительный директор компании ОАО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

Ранее, 22 октября, на официальном портале мэрии Москвы сообщили о закрытии трех станций метрополитена — станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

​Ограничения вводятся в связи с проведением работ по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии и будут действовать с 28 октября по 3 ноября.

В будние дни железнодорожной станцией Выхино пользуются в среднем 80 тыс. пассажиров.