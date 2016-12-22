Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,58 EUR Нал. 68,40 67,81 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 5503,18 -20,22 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,14 -0,67% DJIA 23282,98 -0,68% Nasdaq 6545,53 -0,80% FTSE 7447,21 -1,05%
Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров
Лента новостей
Инициатор освобождения лидеров меджлиса поблагодарил Путина 19:58, Политика Heineken зафиксировал рост продаж пива в России на двузначную величину 19:42, Бизнес Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией 19:40, Политика Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса» 19:28, Экономика Билл Клинтон обвинил Россию в «атаке на всю систему» США 19:27, Политика Три российских теннисиста сыграют на молодежном Итоговом турнире АТР 19:25, Спорт СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России» 19:18, Общество Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский 19:18, Политика Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание 19:09, Бизнес Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров 19:09, Общество Госдума поддержала законопроект об ограничении партийных взносов 19:05, Политика Суд во Владивостоке дал чемпиону мира по панкратиону девять лет тюрьмы 19:04, Общество В больнице рассказали о выписке Джигарханяна 19:00, Общество Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO 18:58, Финансы В «Лужниках» открыли памятник хоккеисту Валерию Харламову 18:42, Общество В чем главная цель изменений в долевом строительстве 18:38, Недвижимость Законопроект о призыве «ограниченно годных» прошел первое чтение в Думе 18:33, Общество Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве 18:33, Бизнес В Эрмитаже к годовщине революции заведут остановленные сто лет назад часы 18:22, Общество Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино 18:08, Общество «Касперский» сообщил о скачанном в США файле связанных с АНБ хакеров 18:03, Политика Жителю Брянской области дали три года за разговоры с пограничником 17:59, Общество Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России 17:59, Бизнес Верховный суд ужесточил приговор убийце Героя России Нурбагандова 17:52, Общество Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника» 17:43, Общество Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров 17:30, Финансы Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии 17:28, Политика Офис в гостиной: в Москве упал спрос на перевод квартир в нежилой фонд 17:12, Недвижимость
Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров
Общество, 19:09
0
Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров
Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулярной индексации пенсий отставным сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры. Сейчас пенсии регулярно повышают только военнослужащим
Сотрудники Генеральной прокуратуры России (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации пенсий отставным служащим Следственного комитета России (СКР) и органов прокуратуры. Документ зарегистрирован у председателя нижней палаты Вячеслава Володина 25 октября и опубликован в ее базе.

Документ предлагает поправки в законы «О прокуратуре» и «О Следственном комитете». Последний раз пенсии отставным следователям и прокурорским работникам увеличивали в 2014 году — это произошло при повышении денежного содержания соответствующих органов, говорится в пояснительной записке к проекту. Бывшие сотрудники СКР и прокуратуры обеспечиваются пенсией по тому же принципу, что и отставные военнослужащие, работники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Однако у перечисленных служащих пенсии ежегодно повышаются, а у сотрудников СКР и прокуратуры — нет, говорится в документе.

Пенсии военнослужащих растут за счет увеличения процентной доли денежного довольствия, к которой приравнивается пенсия: с 2012 года она выросла с 54 до 72,23%.

По действующему законодательству должностные оклады прокурорских работников и сотрудников СКР исчисляются исходя из окладов судей, которые не индексировались с 2015 года. С 2018 года правительство решило вернуться к индексации окладов судей и других категорий госслужащих, а также довольствия военных — с 1 января эти выплаты будут проиндексированы на 4% и затем на ту же величину в 2019 и 2020 годах. В проекте предлагается индексировать еще и ежемесячную надбавку к пенсии сотрудников СКР и прокуратуры.

РБК направил запросы в пресс-службы СКР и Генпрокуратуры.

Инициатива правительства «необходима и заслуживает поддержки», считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «Законодательно закрепляется возможность ежегодной индексации пенсий для ушедших на пенсию работников органов прокуратуры и Следственного комитета по аналогии с существующей ныне индексацией пенсий для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы. Таким образом, будет устранено некоторое неравенство в пенсионном обеспечении», — сказал он РБК.

Сейчас пенсии уволенным со службы прокурорским работникам и сотрудникам Следственного комитета выплачиваются за выслугу не менее 20 лет. Они составляют 50% от их денежного содержания, включающего должностной оклад и ежемесячную надбавку за выслугу. Оклады рядовых прокуроров составляют определенную процентную долю от оклада первого заместителя генпрокурора; оклады следователей таким же образом зависят от оклада первого зампредседателя СКР. В свою очередь, оклады руководителей этих ведомств привязаны к окладу председателя Верховного суда.

Повышение выплат потребует в 2018 году дополнительных расходов из бюджета в размере 2,5 млрд руб., подсчитали авторы проекта. В 2019 и 2019 годах затраты превысят запланированные на 3,1 млрд руб. Такие суммы предусмотрены в действующем законе о федеральном бюджете, подчеркивается в законопроекте.

При этом для каждого отдельного отставного следователя или прокурора повышение вряд ли будет существенным. Так, вышедший на пенсию следователь по особо важным делам регионального следственного управления получает ежемесячно порядка 20 тыс. руб., центрального аппарата — около 30 тыс. руб. (при зарплатах действующих сотрудников от 100 тыс. руб.), заявил РБК бывший следователь СК Андрей Гривцов. При индексации на 4% такой пенсионер будет получать ежегодно на 1,2–1,5 тыс. руб. больше.

Авторы: Маргарита Алехина, Вера Холмогорова, Иван Ткачёв.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: Генпрокуратура , Следственный комитет , Правительство , индексация пенсий
Главное
Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса» Экономика
Материалы по теме
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных Общество
Собянин допустил увеличение пенсии на 3 тыс. руб. Общество
ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб. Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку