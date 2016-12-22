Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров

Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулярной индексации пенсий отставным сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры. Сейчас пенсии регулярно повышают только военнослужащим

Сотрудники Генеральной прокуратуры России (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации пенсий отставным служащим Следственного комитета России (СКР) и органов прокуратуры. Документ зарегистрирован у председателя нижней палаты Вячеслава Володина 25 октября и опубликован в ее базе.

Документ предлагает поправки в законы «О прокуратуре» и «О Следственном комитете». Последний раз пенсии отставным следователям и прокурорским работникам увеличивали в 2014 году — это произошло при повышении денежного содержания соответствующих органов, говорится в пояснительной записке к проекту. Бывшие сотрудники СКР и прокуратуры обеспечиваются пенсией по тому же принципу, что и отставные военнослужащие, работники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Однако у перечисленных служащих пенсии ежегодно повышаются, а у сотрудников СКР и прокуратуры — нет, говорится в документе.

Пенсии военнослужащих растут за счет увеличения процентной доли денежного довольствия, к которой приравнивается пенсия: с 2012 года она выросла с 54 до 72,23%.

По действующему законодательству должностные оклады прокурорских работников и сотрудников СКР исчисляются исходя из окладов судей, которые не индексировались с 2015 года. С 2018 года правительство решило вернуться к индексации окладов судей и других категорий госслужащих, а также довольствия военных — с 1 января эти выплаты будут проиндексированы на 4% и затем на ту же величину в 2019 и 2020 годах. В проекте предлагается индексировать еще и ежемесячную надбавку к пенсии сотрудников СКР и прокуратуры.

РБК направил запросы в пресс-службы СКР и Генпрокуратуры.

Инициатива правительства «необходима и заслуживает поддержки», считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «Законодательно закрепляется возможность ежегодной индексации пенсий для ушедших на пенсию работников органов прокуратуры и Следственного комитета по аналогии с существующей ныне индексацией пенсий для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы. Таким образом, будет устранено некоторое неравенство в пенсионном обеспечении», — сказал он РБК.

Сейчас пенсии уволенным со службы прокурорским работникам и сотрудникам Следственного комитета выплачиваются за выслугу не менее 20 лет. Они составляют 50% от их денежного содержания, включающего должностной оклад и ежемесячную надбавку за выслугу. Оклады рядовых прокуроров составляют определенную процентную долю от оклада первого заместителя генпрокурора; оклады следователей таким же образом зависят от оклада первого зампредседателя СКР. В свою очередь, оклады руководителей этих ведомств привязаны к окладу председателя Верховного суда.

Повышение выплат потребует в 2018 году дополнительных расходов из бюджета в размере 2,5 млрд руб., подсчитали авторы проекта. В 2019 и 2019 годах затраты превысят запланированные на 3,1 млрд руб. Такие суммы предусмотрены в действующем законе о федеральном бюджете, подчеркивается в законопроекте.

При этом для каждого отдельного отставного следователя или прокурора повышение вряд ли будет существенным. Так, вышедший на пенсию следователь по особо важным делам регионального следственного управления получает ежемесячно порядка 20 тыс. руб., центрального аппарата — около 30 тыс. руб. (при зарплатах действующих сотрудников от 100 тыс. руб.), заявил РБК бывший следователь СК Андрей Гривцов. При индексации на 4% такой пенсионер будет получать ежегодно на 1,2–1,5 тыс. руб. больше.



