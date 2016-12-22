Собянин пообещал московским врачам среднюю зарплату в 120 тыс. руб.

По словам мэра, к концу следующего года средняя зарплата московского врача должна вырасти по сравнению с 2016-м на 40%

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

За 2017–2018 годы средняя заработная плата врачей в Москве должна вырасти по сравнению с 2016 годом на 40%, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом правительства столицы перед Мосгордумой.

По его словам, к концу следующего года средняя зарплата московского врача должна достичь уровня 120 тыс. руб. В 2016 году она, как говорил в апреле текущего года глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, составляла 87,3 тыс., увеличившись за предыдущие шесть лет примерно в полтора раза.

Говоря о повышении зарплаты врачей, Собянин в своем отчетном выступлении, трансляция которого велась на сайте мэрии, признал, что уровень оплаты их труда пока остается недостаточным.

«Необходимо подтянуть зарплату тех медиков, чей заработок значительно ниже среднего в конкретной больнице или поликлинике. Это очень важно, я прошу департамент здравоохранения, руководителей учреждений внимательно следить за этим», — заявил мэр Москвы.

Собянин особо отметил необходимость решения такой проблемы, как хроническая переработка врачей.

«В качестве первого шага департамент здравоохранения должен реализовать мониторинг реальной трудовой нагрузки врачей и оперативно принимать меры, если она превышает разумные пределы», — сказал Собянин.

О росте зарплат московских врачей представители властей столицы заявляют не в первый раз, однако многие представители врачебного сообщества относятся к таким заявлениям со скепсисом. Так, в конце сентября 2017 года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что средняя зарплата врачей общей практики в поликлиниках городского департамента здравоохранения составляет примерно 110 тыс. руб., что сопоставимо с уровнем зарплат врачей в странах Западной Европы.

«Ложь про высокие зарплаты врачей — это уже совершенно обычное дело для московских властей. Уж не знаю, меряются руководители департамента здравоохранения и мэрии своими собственными зарплатами или берут в пример главврачей, но рядовые доктора уже даже перестали смеяться над этими лживыми заявлениями», — сказал тогда РБК президент МОО «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Среднюю по Москве зарплату врачей, работающих в подчиняющихся столичным властям клиниках, Росстат по итогам января—июня 2017 года оценивал в 94269 руб. Для сравнения: средняя по России зарплата врача, по данным Росстата, составляла в первом полугодии 2017 года 52953 руб.