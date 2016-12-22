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Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда»
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Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда»
Конфликт вокруг «Матильды», 01:04
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Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, понравился ли ему фильма Алексея Учителя «Матильда». Он предложил всем посмотреть и составить свое впечатление
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, побывав на премьере фильма Алексея Учителя «Матильда», предложил всем самим посмотреть киноленту.

Песков не ответил на вопрос о том, понравился ли ему фильм. Он предложил «всем сходить и посмотреть» фильм самостоятельно. «Каждый придет к своему мнению», — подчеркнул он, передает «Интерфакс» в своем Facebook.

Ранее депутаты Госдумы, также побывавшие на премьере «Матильды», рассказали о своих впечатлениях от фильма. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал киноленту Учителя великолепной. Он отметил, что в фильме все показано «очень нежно». Депутат от «Единой России» Иосиф Кобзон счел фильм «красивым и романтичным».

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Фильм «Матильда» посвящен отношениям будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Премьера прошла в кинотеатре «Октябрь» в Москве во вторник, 24 октября. Во время показа фильм за нарушениям общественного порядка задержали семь человек.

До этого ленту в закрытом формате показали ряду депутатов, главе комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, депутату Сергею Боярскому, Ольге Казаковой и некоторым другим.Парламентарии отмечали, что не увидели оскорбления чувств верующих в фильме.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дмитрий Песков , «Матильда»
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