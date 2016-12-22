Председателем счетной комиссии на выборах президента РАН стал астрофизик

Счетная комиссия открытым голосованием избрала своим председателем Юрия Балегу, научного руководителя специальной астрофизической обсерватории РАН и профессора Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий.

За него проголосовали все 74 члена комиссии. Заместителями председателя стали академики Николай Алешин, Сергей Колесников, Сергей Лопатин и Игорь Соколов. Секретарем участники комиссии выбрали Бориса Парфирьева.

Выборы президента РАН пройдут во вторник, 26 сентября. Процедура голосования тайная. Комиссия должна будет обеспечить достоверность результатов выборов. На пост претендуют научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко, председатель совета директоров «Микрона» Геннадий Красников, гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор Института прикладной физики Александр Сергеев и научный руководитель Института океанологии им. Петра Ширшова Роберт Нигматулин.​​

Это вторые выборы в РАН за год. Первые, которые были назначены на 20 марта этого года, не состоялись. Тогда свои кандидатуры сняли все три претендента: действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко, который также занимает должность директора Института молекулярной физики научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт».