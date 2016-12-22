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Председателем счетной комиссии на выборах президента РАН стал астрофизик
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Председателем счетной комиссии на выборах президента РАН стал астрофизик
Общество, 17:15
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Председателем счетной комиссии на выборах президента РАН стал астрофизик

Счетная комиссия открытым голосованием избрала своим председателем Юрия Балегу, научного руководителя специальной астрофизической обсерватории РАН и профессора Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий.

За него проголосовали все 74 члена комиссии. Заместителями председателя стали академики Николай Алешин, Сергей Колесников, Сергей Лопатин и Игорь Соколов. Секретарем участники комиссии выбрали Бориса Парфирьева.

Коалиция академиков: как повлияет на выборы в РАН объединение кандидатов
Общество

Выборы президента РАН пройдут во вторник, 26 сентября. Процедура голосования тайная. Комиссия должна будет обеспечить достоверность результатов выборов. На пост претендуют научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко, председатель совета директоров «Микрона» Геннадий Красников, гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор Института прикладной физики Александр Сергеев и научный руководитель Института океанологии им. Петра Ширшова Роберт Нигматулин.​​

Это вторые выборы в РАН за год. Первые, которые были назначены на 20 марта этого года, не состоялись. Тогда свои кандидатуры сняли все три претендента: действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко, который также занимает должность директора Института молекулярной физики научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт».

Автор: Полина Звездина.
Теги: РАН , Выборы , Юрий Балега
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