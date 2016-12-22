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Экс-главу «РусГидро» отпустили из-под домашнего ареста
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Экс-главу «РусГидро» отпустили из-под домашнего ареста
Общество, 14:47
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Экс-главу «РусГидро» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие не просило продлить срок ареста экс-главе «РусГидро» Евгению Доду, обвиняемому в незаконном начислении себе премий. Ранее прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение из-за противоречий в экспертизах
Евгений Дод (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

У бывшего главы «РусГидро» Евгения Дода истек срок домашнего ареста, и следствие не ходатайствовало о его продлении. Последнее решение Мосгорсуда о продлении Доду домашнего ареста действовало до 22 сентября, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Следственные органы в Мосгорсуд с материалами о продлении домашнего ареста не выходили. Поэтому вопрос о продлении меры пресечения у нас не рассматривался», — сообщили в пресс-службе суда.

Источник, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию РБК. «Да, 22 сентября срок домашнего ареста истек, а дальше он продлеваться не может, так как истек максимальный срок [меры пресечения] по [вменяемой Доду] статье — 12 месяцев», — пояснил собеседник РБК.

Адвокат Дода Руслан Коблев пока не ответил на звонок РБК.

Близкий к следствию источник агентства «Интерфакс» отметил, что дополнительное расследование по делу Дода сейчас не ведется. В прокуратуре отказались утвердить обвинительное заключение, Следственный комитет (СК) обжаловал это решение.

Источник РБК, близкий к СК, заявил: «Следователи возобновили следствие, а максимальный срок ограничения свободы по этой статье — один год». «Дод провел в сумме [под арестом] один год и три месяца. Поэтому он автоматически получает подписку», — пояснил собеседник РБК.

Дод и бывший главный бухгалтер «РусГидро» Дмитрий Финкель были арестованы летом 2016 года по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, Дод начислил самому себе премию по итогам 2013 года в размере более 350 млн руб., такую сумму следствие считает завышенной более чем на 70 млн руб. Премии также получили другие топ-менеджеры «РусГидро», компании нанесен ущерб в 200 млн руб.

Но Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение Доду и Финкелю, сообщила 9 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Материалы дела возвращены в Следственный комитет из-за расхождений в финансово-экономических экспертизах. Как отметила газета, представители Дода заявили, что защита провела собственную экспертизу и ее результаты опровергают тезис обвинения о виновности экс-главы «РусГидро». В Генпрокуратуре решили вернуть материалы дела следователям, чтобы «устранить противоречия», отмечало издание.

Компания «РусГидро» заявила в октябре 2016 года гражданский иск о возмещении ущерба на сумму более 700 млн руб. В такую сумму в компании оценили размер премий членам правления, начисленных «за несколько лет», рассказывал РБК близкий к Доду источник. При этом следователь в суде тогда отмечал, что объем ущерба «РусГидро» может возрасти.

Авторы: Маргарита Алехина, Екатерина Костина, Андрей Гатинский, Алина Фадеева.
Теги: домашний арест , Евгений Дод , «РусГидро»
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