Названы легче всего выдающие долгосрочные шенгенские визы страны

По данным Ассоциации туроператоров России, проще всего получить «длинный шенген» в консульствах Франции, Италии, Греции и Чехии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Наибольшие шансы получить долгосрочную многократную визу шенгенского образца у россиян, обратившихся в визовые центры Италии, Франции, Греции и Чехии, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на мнение участников рынка.

«Франция в том числе лояльна в плане выдачи многократных виз. Также стоит отметить Чехию, а по минимальному количеству требуемых документов на первом месте стоит Греция», — отмечает директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская.

Визовые специалисты компании ПАКС также особо отметили высокую лояльность консульства Греции к запросам на долгосрочные визы. Кроме того, к числу наиболее лояльных к соискателям виз эксперты отнесли консульство Испании.

Пресс-секретарь представительства ЕС в России Луца Кадар пояснила, что страны Шенгенского соглашения ежегодно выдают россиянам более 3 млн виз, отказывая при этом в среднем лишь каждому сотому претенденту. По словам Кадар, такой показатель отказов является самым низким в мире.

Пика обращений россиян за шенгенскими визами туроператоры ждут в ноябре и начале декабря, а потому желающим провести новогодние каникулы в Европе советуют обращаться за визой заранее.

В конце июля 2017 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, что власти страны сократят срок выдачи россиянам туристических виз до 48 часов с момента подачи заявления. Позднее генеральный консул Франции в России Марк Седий пояснил, что такой срок для французских турвиз будет действовать в Москве, получателям же в других регионах придется учитывать время на доставку паспортов в столицу и обратно.