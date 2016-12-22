Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин в 2002 году был осужден на восемь лет за убийство, говорят источники. Сейчас он находится под арестом по делу о давлении на кинотеатры из-за фильма «Матильда»

Александр Калинин (Фото: МВД России / ТАСС)

Арестованный по делу о принуждении владельцев кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда» ​лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту же информацию сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве.

В 2002 году Александр Калинин был приговорен Норильским городским судом к восьми годам лишения свободы по ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами). Кроме того, он был судим по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В субботу, 23 сентября, Калинин был арестован Таганским судом Москвы по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Он арестован до 22 ноября. Калинин вину не признает, при этом он не отрицает направление писем кинотеатрам, но говорит, что «направлял их по религиозным убеждениям».





«Христианское государство» направляло в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма Алексея Учителя, утверждая, что любые упоминания о нем «будут рассмотрены как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану».

13 сентября киносети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» из-за писем с угрозами от организации «Христианское государство — Святая Русь». Им угрожали «парализовать инфраструктуру России» из-за «безрассудства, которое сейчас происходит в кинематографе», говорили представители сети в разговоре с РБК.