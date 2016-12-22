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Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой
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Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой
Общество, 12:14
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Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство и разбой
Лидер «Христианского государства» Александр Калинин в 2002 году был осужден на восемь лет за убийство, говорят источники. Сейчас он находится под арестом по делу о давлении на кинотеатры из-за фильма «Матильда»
Александр Калинин (Фото: МВД России / ТАСС)

Арестованный по делу о принуждении владельцев кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда» ​лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту же информацию сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве.

В 2002 году Александр Калинин был приговорен Норильским городским судом к восьми годам лишения свободы по ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами). Кроме того, он был судим по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В субботу, 23 сентября, Калинин был арестован Таганским судом Москвы по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Он арестован до 22 ноября. Калинин вину не признает, при этом он не отрицает направление писем кинотеатрам, но говорит, что «направлял их по религиозным убеждениям».

«Христианское государство» направляло в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма Алексея Учителя, утверждая, что любые упоминания о нем «будут рассмотрены как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану».

13 сентября киносети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» из-за писем с угрозами от организации «Христианское государство — Святая Русь». Им угрожали «парализовать инфраструктуру России» из-за «безрассудства, которое сейчас происходит в кинематографе», говорили представители сети в разговоре с РБК.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Авторы: Павел Казарновский, Дмитрий Серков.
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