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В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности
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В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности
Общество, 11:43
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В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности
Атмосферное давление в понедельник, 25 сентября, поднялось до 766 мм ртутного столба, что является рекордным показателем для всего месяца с 1973 года. Ранее об «очень высоком давлении» москвичей предупреждали синоптики
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Атмосферное давление в Москве в понедельник достигло 766,6 мм рт. ст. (1021,8 гПа), сообщает портал «Метеоновости». Такие данные показала аппаратура на станции ВДНХ. Об этом же РБК сообщила ведущий специалист центра Гидрометцентра Марина Макарова.

Таким образом, был побит рекорд не только для 25 сентября в прошлые годы, но и для всего месяца. В сентябре 1973 года уровень давления поднимался до 766,1мм рт. ст. (1021,5 гПа).

«Рекордно высокое давление сохранится в Москве 26 и 27 сентября», — говорится в сообщении.

О том, что в Москве ожидается повышенное атмосферное давление — выше климатической нормы на 11–13 мм рт. ст. — ранее сообщал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

Для Москвы среднее давление обычно составляет 749 мм. «А мы ожидаем 762 мм, это очень высокое давление», — говорил Синенков. Однако, по его словам, из-за того, что давление будет подниматься плавно, на состоянии метеозависимых людей это не скажется. ​

По мнению Макаровой, рекордное давление «на здоровье людей это никак не влияет, это рядовая ситуация».

С ней не согласился заслуженный врач России Александр Ярдошвили. У людей с гипертоническими заболеваниями ухудшится самочувствие из-за повышенного атмосферного давления, считает он. «У кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут чувствовать себя плохо», — рассказал он РБК. Также ухудшится состояние у метеозависимых людей, добавил врач.

Авторы: Павел Казарновский, Любовь Алтухова, Сергей Витько.
Теги: Москва , атмосферное давление
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