Глава МЭР отнес ситуацию с демографией в России к числу тяжелейших в мире

По словам министра, в ближайшие годы трудоспособное население России будет ежегодно сокращаться примерно на 800 тыс. человек

В ближайшие 5-6 лет Россия будет ежегодно терять примерно по 800 тыс. человек, относимых статистикой к трудоспособному населению, демографическая ситуация в стране остается одной из тяжелейших в мире, предупредил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По словам министра, корень проблем лежит в том, что в составе трудоспособного населения начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.

«Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — пояснил министр, — «Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжёлых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры» (цитата по «РИА Новости»).

В минувшие годы власти России неоднократно заявляли о больших успехах в деле улучшения демографической ситуации в стране, связывая это с общим повышением уровня жизни в стране, увеличением продолжительности жизни и программой стимулирования рождаемости за счет материнского капитала.

Однако в последнее время рождаемость вновь пошла на спад, что объясняют не только экономическим кризисом, но и началом очередного «цикла».

«Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости … потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 год входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века. Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привёл к снижению числа рождённых на рубеже 70‑х годов. Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90‑х годов. И малочисленные поколения 90‑х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи», — заявил на совещании с министрами в середине июня президент России Владимир Путина, ранее призвавший власти не «жадничать», проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости.

В середине июля Росстат объявил, что за январь—май 2017 года в России скончались 791 тыс. человек, в то время как на свет появились только 679,2 тыс. младенцев, что на 11% меньше, чем за первый пять месяцев 2016 года. В результате, естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла почти втрое — с 41,6 тыс. до 111,8 тыс. человек.

К концу июля ситуация вновь ухудшилась. По итогам января-июля 2017 года естественная убыль населения России составила 114,4 тыс. человек, что более чем в 8 раз превышает показатель первых семи месяцев 2016 года (13,7 тыс.).

В среднем по России в январе—июле 2017 года число умерших превысило число родившихся на 11,8% (годом ранее было 1,3%), а в 20 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5–2 раза.

По данным Росстата, потери от естественной убыли населения полностью компенсировал приток мигрантов, главным образом из Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.