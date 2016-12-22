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Столичного бизнесмена обвинили в хищении более 2 млрд руб. из Сбербанка
Общество, 20:44
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Столичного бизнесмена обвинили в хищении более 2 млрд руб. из Сбербанка
Правоохранительные органы предъявили обвинение главе группы компаний «Восток» Марату Баласаняну. Он подозревается в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 млрд руб.
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Баласаняну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере) Уголовного кодекса России. По данным следствия, он вместе с другими лицами из числа руководства ГК «Восток» похитил деньги Сбербанка в размере 2,36 млрд руб.

О задержании Баласаняна, который владеет в том числе торговым центром «Премьер плаза» (расположенным рядом со зданием правительства России), 23 августа сообщала газета «Коммерсантъ». Источники издания указывали, что вместе с руководителем «Востока» на допрос были также доставлены его ближайший помощник Эрнест Агоронян, гендиректор ООО «Решение» Антон Пахомов и гендиректор ООО «Премьер плаза» Наталья Лантратова.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению Сбербанка. Как выяснилось, Баласанян взял кредиты в этой финансовой организации, а также в банке «Открытие». Общая сумма взятых им денег составила более 5,6 млрд руб., однако в 2014 году связанные с бизнесменом фирмы перестали обслуживать кредиты.

Как считают следователи, бравшие деньги многочисленные ООО изначально не имели «намерений и возможностей исполнять принятые на себя обязательства». В настоящее время практически все они находятся на различной стадии банкротства. Более того, выяснилось, что ряд фирм были зарегистрированы по местонахождению общественного туалета на Тверском бульваре.

В Сбербанке «Коммерсанту» подтвердили факт обращения в правоохранительные органы, пообещав продолжить взыскание проблемной задолженности «всеми доступными способами в соответствии с законодательством».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: мошенничество , Сбербанк
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