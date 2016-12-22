Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,24 58,64 EUR Нал. 70,17 69,52 USD Бирж. 58,61 -0,55 EUR Бирж. 69,64 -0,19 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,18 +0,10% DJIA 21851,17 +0,31% Nasdaq 6274,10 +0,04% FTSE 7401,46 -0,08%
СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе
Лента новостей
Финансовые результаты строительной отрасли упали более чем на 60% 20:12, Экономика На борту летевшего из Антальи в Москву самолета произошла разгерметизация 20:09, Общество Суд арестовал банкира Гриба по делу отца полковника Захарченко 20:08, Общество Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17 19:58, Политика МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН 19:56, Политика «Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада 19:49, Политика Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов 19:43, Бизнес После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело 19:40, Общество Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы 19:34, Политика Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства 19:20, Фотогалерея  Проблема на миллиард: как передать ценное имущество наследникам 19:11, Деньги Первый северокорейский туроператор в России оказался российским 19:01, Общество СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе 19:01, Общество Тимакова прокомментировала фальсификации «Шалтая-Болтая» 18:57, Политика Новичок «Барселоны» стал вторым в списке самых дорогих футболистов мира 18:50, Спорт Прокуратура начала проверку закупок рельсов для Крыма 18:49, Бизнес Парламент Киргизии утвердил технократическое правительство 18:27, Политика Число отдыхающих в Турции в июле выросло почти на 50% за счет россиян 18:24, Экономика На Кубани родным жертв аварии с автобусом выплатят по 1 млн руб. 18:22, Общество Тест: что вы знаете о российских автомобилях 18:16, Авто Суд арестовал замгендиректора Северо-Западного филиала «Ростелекома» 18:16, Общество «Акустическая атака»: кто стоит за инцидентом с дипломатами США в Гаване 18:15, Политика Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников 18:15, Политика Михалков предложил деятелям культуры оплачивать проекты Серебренникова 18:07, Общество АЛРОСА выплатит 14 млн руб. родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров 18:04, Общество Миллион на колесах: как заработать на буме электротранспорта 17:50, Свое дело Рогозин поделился написанной им песней о «настоящих женщинах» 17:42, Общество Минобороны сообщило об уничтожении всего химоружия в Сирии 17:37, Политика
СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе
Общество, 19:01
0
СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе
Следственный комитет назвал подозреваемыми по делу об упавшем в море автобусе на Кубани водителя автобуса и бизнесмена, который организовал перевозку рабочих. В результате крушения жертвами стали 17 человек
(Фото: МЧС России / ТАСС)

Подозреваемыми по делу об аварии с участием автобуса в Краснодарском крае стал водитель и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

«Допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе», — заявили в СКР. В ведомстве заявили, что в рамках следствия в ЗАО «Таманьнефтегаз» была изъята документация.​

Спасательная операция на месте падения автобуса в море. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

По данным следствия, Вечерадзе и «Таманьнефтегаз» подписали договор о перевозке рабочих. В договоре были указаны пять автобусов. Каждый из них включался в договор с указанием регистрационных данных. Однако автобус, попавший в аварию, в договоре не значился. Также у предпринимателя не было и контракта с водителем упавшего в море автобуса. Имя водителя автобуса следствие не раскрывает.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предприниматель был задержан и доставлен на допрос сотрудниками правоохранительных органов. «Индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, который, по предварительным данным, организовал перевозки рабочих на строящийся в Керченском проливе объект, был принудительно доставлен к следователю и опрошен в рамках расследования обстоятельств аварии автобуса, в которой погибли люди», — сообщил источник.

Согласно данным системы СПАРК, Юрий Вечерадзе, 1963 года рождения, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2014 году в городе Анапа и занимается пассажирскими перевозками.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 25 августа. Машина с рабочими выкатилась на пирс и упала в море. По последним данным, в результате происшествия погибли 17 человек, 33 человека пострадали. Еще один человек объявлен пропавшим без вести. Список жертв аварии опубликовали местные власти. По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ тормозов.

После аварии глава Минтранса Максим Соколов поручил провести проверку компании, которая организовывала перевозку рабочих. По поручению главы ведомства на место аварии были направлены представители Ространснадзора и Росморречфлота.

В связи с произошедшим СКР уже возбудил уголов​ные дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Следственный комитет , Краснодарский край , Автобус
Главное
Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников Политика
Материалы по теме
На Кубани родным жертв аварии с автобусом выплатят по 1 млн руб. Общество
Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани Общество
Число жертв падения автобуса в море на Кубани выросло до 17 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку