СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе

Следственный комитет назвал подозреваемыми по делу об упавшем в море автобусе на Кубани водителя автобуса и бизнесмена, который организовал перевозку рабочих. В результате крушения жертвами стали 17 человек

​ (Фото: МЧС России / ТАСС)

Подозреваемыми по делу об аварии с участием автобуса в Краснодарском крае стал водитель и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

«Допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе», — заявили в СКР. В ведомстве заявили, что в рамках следствия в ЗАО «Таманьнефтегаз» была изъята документация.​

По данным следствия, Вечерадзе и «Таманьнефтегаз» подписали договор о перевозке рабочих. В договоре были указаны пять автобусов. Каждый из них включался в договор с указанием регистрационных данных. Однако автобус, попавший в аварию, в договоре не значился. Также у предпринимателя не было и контракта с водителем упавшего в море автобуса. Имя водителя автобуса следствие не раскрывает.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предприниматель был задержан и доставлен на допрос сотрудниками правоохранительных органов. «Индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, который, по предварительным данным, организовал перевозки рабочих на строящийся в Керченском проливе объект, был принудительно доставлен к следователю и опрошен в рамках расследования обстоятельств аварии автобуса, в которой погибли люди», — сообщил источник.

Согласно данным системы СПАРК, Юрий Вечерадзе, 1963 года рождения, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2014 году в городе Анапа и занимается пассажирскими перевозками.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 25 августа. Машина с рабочими выкатилась на пирс и упала в море. По последним данным, в результате происшествия погибли 17 человек, 33 человека пострадали. Еще один человек объявлен пропавшим без вести. Список жертв аварии опубликовали местные власти. По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ тормозов.

После аварии глава Минтранса Максим Соколов поручил провести проверку компании, которая организовывала перевозку рабочих. По поручению главы ведомства на место аварии были направлены представители Ространснадзора и Росморречфлота.

В связи с произошедшим СКР уже возбудил уголов​ные дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).