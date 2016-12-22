Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 59,04 EUR Нал. 70,23 69,64 USD Бирж. 59,16 +0,09 EUR Бирж. 69,84 +0,10 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1973,50 +0,76% РТС 1049,96 +0,48% Brent 52,49 +0,69% DJIA 21783,40 -0,13% Nasdaq 6271,33 -0,11% FTSE 7407,06 +0,33%
Двенадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани
Лента новостей
Двенадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани 09:17, Общество Тулеев впервые за 17 лет пропустил празднование Дня шахтера 09:11, Политика «Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ 09:01, Финансы О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 08:59, Партнерский материал Фармацевтическая «дочка» «Ростеха» сменит генерального директора 08:56, Общество СМИ узнали о возможной покупке киносети «Каро» южнокорейской компанией 08:51, Бизнес Правительство Японии ввело новые санкции против КНДР 08:47, Политика Медведев разрешил 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени 08:42, Общество Я как Терминатор: история самого известного биохакера Роба Спенса 08:00, Технологии и медиа Пропавшие в тайге в Туве дети нашлись 07:56, Общество Обвиняемым в убийствах животных девушкам в Хабаровске дали реальные сроки 07:49, Общество Клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа 07:27, Общество Микрофинансовые организации нарастили закредитованность россиян 07:02, Финансы МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 на Ямале 06:54, Общество CNN опубликовал видео задержания на Украине «ракетных шпионов» из КНДР 06:49, Политика В Бразилии произошло второе за неделю кораблекрушение 05:52, Общество СМИ назвали возможными владельцами Grand Tower структуры Ротенбергов 05:33, Бизнес При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос 05:02, Общество Reuters рассказал подробности о функционале фуры-беспилотника Tesla 04:22, Технологии и медиа СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал 03:41, Бизнес В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на ГЭС 03:32, Общество В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист 02:45, Общество Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» 01:50, Финансы Госдеп рассказал о пострадавших при «инцидентах» на Кубе 16 дипломатах 01:42, Политика SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 01:42, Технологии и медиа Умер актер Джей Томас 00:57, Общество Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб. 00:54, Общество Полиция освободила заложников в ресторане в Чарльстоне 00:17, Общество
Двенадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани
Общество, 09:17
0
Двенадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани
Автобус с рабочими опрокинулся и упал в море в Краснодарском крае. МЧС подтвердило гибель 12 человек. Еще 20 человек были спасены. Как уточнили в администрации Кубани, автобус перевозил работников предприятия «Таманьнефтегаз»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Краснодарском крае у строящегося пирса в Керченском проливе упал автобус, который перевозил людей. Об этом РБК рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, информация о том, что в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края у строящегося пирса в воду упал автобус, поступила в МЧС в 8:07 мск.

«По предварительной информации в автобусе находились люди. На место направлены силы и средства МЧС России. Проводятся поисковые работы», — сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил точное число людей, находившихся в автобусе.

По данным МЧС, жертвами случившегося стали 12 человек. Источник «РИА Новости» подтвердил информацию о 12 погибших. Представитель пресс-службы регионального МЧС в разговоре с РБК отметил, что поисковая операция продолжается.​

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК рассказали о 20 спасенных в результате происшествия. В ведомстве ТАСС добавили, что судьба троих человек неизвестна, а всего в автобусе находились 35 рабочих. Они занимались строительством пирса «Таманьнефтегаз». На момент публикации РБК не удалось связаться с представителями «Таманьнефтегаз». В компанию направлен письменный запрос.

В пресс-службе администрации Краснодарского края РБК подтвердили информацию о шести погибших при падении автобуса с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» в Керченский пролив.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Сергей Витько.
Теги: Керченский пролив , «Крымский мост»
Главное
«Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ Финансы
Главное
«Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ Финансы
Обвиняемым в убийствах животных девушкам в Хабаровске дали реальные сроки Общество
В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку