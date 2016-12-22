Двенадцать человек погибли при падении автобуса в море на Кубани

Автобус с рабочими опрокинулся и упал в море в Краснодарском крае. МЧС подтвердило гибель 12 человек. Еще 20 человек были спасены. Как уточнили в администрации Кубани, автобус перевозил работников предприятия «Таманьнефтегаз»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Краснодарском крае у строящегося пирса в Керченском проливе упал автобус, который перевозил людей. Об этом РБК рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, информация о том, что в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края у строящегося пирса в воду упал автобус, поступила в МЧС в 8:07 мск.

«По предварительной информации в автобусе находились люди. На место направлены силы и средства МЧС России. Проводятся поисковые работы», — сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил точное число людей, находившихся в автобусе.

По данным МЧС, жертвами случившегося стали 12 человек. Источник «РИА Новости» подтвердил информацию о 12 погибших. Представитель пресс-службы регионального МЧС в разговоре с РБК отметил, что поисковая операция продолжается.​

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК рассказали о 20 спасенных в результате происшествия. В ведомстве ТАСС добавили, что судьба троих человек неизвестна, а всего в автобусе находились 35 рабочих. Они занимались строительством пирса «Таманьнефтегаз». На момент публикации РБК не удалось связаться с представителями «Таманьнефтегаз». В компанию направлен письменный запрос.

В пресс-службе администрации Краснодарского края РБК подтвердили информацию о шести погибших при падении автобуса с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» в Керченский пролив.

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