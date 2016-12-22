Умер актер Джей Томас

Умер известный по классическим комедиям «Мерфи Браун» и «Чирс» американский актер Джей Томас. Артисту было 69 лет

Джей Томас (Фото: MediaPunch / Global Look Press)

В США умер известный американский комедийный актер ​Джей Томас. Об этом со ссылкой на агента артиста Томаса Эсте сообщает издание Variety.

Актеру было 69 лет. «Джей Томас был одним из самых забавных и добрых людей, которого я знал и имел честь называть как клиентом, так и другом на протяжении более чем 25 лет», — сказал собеседник издания, отметив также, что очень многие будут переживать эту потерю в лице Томаса.

По данным газеты The New York Daily News, актер умер после долгой «борьбы с раком». Как уточнил изданию друг и агент Томаса Дон Бухвальд, во время смерти артиста окружали его родные и близкие. «Джей был единственным в своем роде, всегда знал, что сказать, и был наполнен таким количеством радости и удивительно сумасшедшими мыслями», — также сказал он.

Остальных подробностей и причин произошедшего собеседники изданий не уточнили.

Зрителям Джей Томас наиболее известен ролью Джерри Голда в комедии «Мерфи Браун», вышедшей в 1989-1998 годах. За нее он, в частности, тогда получил две премии «Эмми». Кроме того, популярность артисту также принесла работа над сериалом «Чирс» в 1987-1989 годах. В нем он сыграл мужа Реи Перлман, хоккеиста Эдди Лебека.

За свою карьеру Томас снялся в десятках кинолент, в том числе, в сериалах «Любовь и война», «Морк и Минди», а также фильмах «Стрекоза», «Опус мистера Холланда» и «Разговор начистоту». Помимо этого эпизодические роли актер сыграл в таких известных сериалах, как «Рэй Донован», «Жеребец», «Кости», «Юристы Бостона» и других.