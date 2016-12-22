Умер актер Джей Томас

В США умер известный американский комедийный актер Джей Томас. Об этом со ссылкой на агента артиста Томаса Эсте сообщает издание Variety.
Актеру было 69 лет. «Джей Томас был одним из самых забавных и добрых людей, которого я знал и имел честь называть как клиентом, так и другом на протяжении более чем 25 лет», — сказал собеседник издания, отметив также, что очень многие будут переживать эту потерю в лице Томаса.
По данным газеты The New York Daily News, актер умер после долгой «борьбы с раком». Как уточнил изданию друг и агент Томаса Дон Бухвальд, во время смерти артиста окружали его родные и близкие. «Джей был единственным в своем роде, всегда знал, что сказать, и был наполнен таким количеством радости и удивительно сумасшедшими мыслями», — также сказал он.
Остальных подробностей и причин произошедшего собеседники изданий не уточнили.
Зрителям Джей Томас наиболее известен ролью Джерри Голда в комедии «Мерфи Браун», вышедшей в 1989-1998 годах. За нее он, в частности, тогда получил две премии «Эмми». Кроме того, популярность артисту также принесла работа над сериалом «Чирс» в 1987-1989 годах. В нем он сыграл мужа Реи Перлман, хоккеиста Эдди Лебека.
За свою карьеру Томас снялся в десятках кинолент, в том числе, в сериалах «Любовь и война», «Морк и Минди», а также фильмах «Стрекоза», «Опус мистера Холланда» и «Разговор начистоту». Помимо этого эпизодические роли актер сыграл в таких известных сериалах, как «Рэй Донован», «Жеребец», «Кости», «Юристы Бостона» и других.