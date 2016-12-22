Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской

Наталья Поклонская Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Киностудия режиссера Алексея Учителя получила запрос от полиции на предоставление документов для налоговой проверки. Она инициирована по запросу депутата Натальи Поклонской

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя о соответствии налоговому законодательству, откликнувшись на запрос экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

​«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов», — рассказал Добрынин. По его словам, полиция основывается на запросе депутата Поклонской в Следственный комитет России Александру Бастрыкину. Из СК запрос направили в МВД, оттуда в ГУВД Петербурга, а оттуда — в УВД Василеостровского района города, объяснил адвокат. Добрынин сообщил РБК, что кинокомпания ответит в установленный законом срок — пять дней. Речь идет о киностудии «Рок» (Rock Films), генеральным директором которой является Алексей Учитель. Эта киностудия снимает очередную ленту Учителя «Матильда».

Адвокат заметил, что компании Учителя «абсолютно» нечего скрывать. «Но только это все вызывает и смех, и раздражение, и усталость. Сколько еще Поклонская будет изучать Уголовный кодекс? Там много же статей. Поэтому боюсь, что много еще чего интересного будет», — добавил Добрынин.

Конфликт депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера начался в конце 2016 года. Поклонская объявила фильм Учителя «антиисторической подделкой», которая направлена на «дискредитацию одного из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».

Режиссер прокомментировал «Коммерсантъ FM» сообщения о налоговой проверке его киностудии и связал ее с неудачными попытками добиться запрета фильма: «Мы сегодня получили бумагу, что нас собираются проверять. У нас уже была одна проверка, она закончилась буквально несколько дней назад, ничего не нашли. Все это связано, я уверен, с запросом Натальи Поклонской и всей этой историей. Не удается добиться запрета фильма, пытаются найти какие-то экономические нарушения. Ничего страшного пока не произошло».

В январе 2017 года Поклонская направила второй запрос в Генпрокуратуру и Министерство культуры с требованием проверить сценарий и финансирование «Матильды». Итоги первой проверки, прошедшей в конце 2016 года, не удовлетворили Поклонскую. В новом запросе на имя генпрокурора Юрия Чайки она попросила привлечь к изучению еще не вышедшего фильма историков и богословов. Впоследствии депутат дополнила свой запрос заключением экспертов, которые заявили, что в фильме присутствует «высокая степень провокативности и уничижения».

Ранее премьер Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет», заявил, что «любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать». В противном случае мы можем вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, заметил Медведев.​

Прислушиваться к претензиям Поклонской отказались и в Минкультуры. По словам первого замминистра Владимира​ Аристархова, ведомство при выдаче разрешения на прокат фильма «Матильда» не станет учитывать заключение, которое было выполнено по просьбе Поклонской.

Позиции Поклонской придерживаются и некоторые деятели Русской православной церкви. Глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал «Матильду» «пошлыми фальсификациями» и выразил сожаление, что многие воспримут фильм как историческую истину.

Сам Учитель счел подобные претензии «недоразумением». «Я с удовольствием приглашу всех людей из церкви, всем депутатам очень хочу показать «Матильду». Потому что я уверен в себе, в тех людях, которые делали картину, а там много заслуженных людей», — отметил он.

Картина «Матильда. Тайна дома Романовых» Алексея Учителя посвящена истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и цесаревича, будущего царя Николая II. Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2017 году.

Алексей Учитель — народный артист России, член президиума Российской академии кинематографических искусств «Ника», его фильмы «Мания Жизели», «Дневник его жены» и «Космос как предчувствие» удостоены многочисленных наград.