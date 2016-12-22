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Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены»
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Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены»
Общество, 20:04
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Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены»
При строительстве «Зенит Арены» использовался труд северокорейских рабочих, условия жизни которых были «ужасающими», написал глава ФИФА Джанни Инфантино в письме, которое оказалось в распоряжении The Guardian
Строительство ​«Зенит Арены» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

​Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что в строительстве «Зенит Арены» на Крестовском острове в Петербурге участвовали граждане КНДР, права которых нарушались. Об этом Инфантино написал в письме к четырем футбольным ассоциациям северных стран, с которым ознакомился The Guardian.

Глава ФИФА признал, что инспекционная группа ФИФА, созданная для решения вопросов о нарушениях прав человека, нашла «убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке в Санкт-Петербурге» во время своего визита в ноябре. «Обнаруженные проблемы впоследствии обсуждались с генеральным подрядчиком», — написал Инфантино.

Издание приводит отрывок из письма Инфантино, датированного 22 мая: «ФИФА осведомлена и решительно осуждает часто ужасающие условия труда, в которых гражданам Северной Кореи приходится работать в разных странах по всему миру».

Письмо Инфантино стало ответом на запрос футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, которые были обеспокоены условиями труда на стадионе. Поводом для запроса стала публикация в норвежском журнале Josimar, в которой сообщалось об участии в строительстве граждан КНДР, который жили в складских контейнерах за стадионом. По данным издания, один из северокорейцев скончался от сердечного приступа в таком контейнере.

Глава ФИФА при этом отметил, что инспекция, прошедшая в марте, уже не обнаружила присутствия северокорейских рабочих на стройплощадке.

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О гибели северокорейца на стройплощадке стадиона «Зенит Арена» в результате несчастного случая стало известно в ноябре 2016 года. «На месте будет проведено расследование, уставлены причины и обстоятельства несчастного случая. Будет проведена проверка организации на соблюдение трудового законодательства», — сообщил тогда корреспонденту «Росбалта» представитель Трудинспекции Самвел Пецикян.

Строившаяся с 2007 года «Зенит Арена» оказывалась в центре нескольких скандалов. Последний из них связан с тем, что после двух игр «Зенита» на новом стадионе ФИФА признала арену непригодной для проведения матчей Кубка конфедераций. 24 мая на стадионе полностью сняли газон. Общая стоимость нового газона на «Зенит Арене» составит 9 млн руб., в 3 млн руб. обойдется только его укладка. Газон обещают подготовить к 28 мая.

Дорогой «Крестовский»: что можно построить на $1 млрд
(Видео: РБК)

Автор: Павел Казарновский
Теги: ФИФА , «Зенит Арена»
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