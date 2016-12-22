Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «активно эвакуируют» с улиц города автомобили без номеров. Такие меры связаны с террористической опасностью, объяснил онВласти Москвы приступили к масштабной эвакуации автомобилей со скрытыми номерами с улиц города, сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
«По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности», — написал он.
При этом Собянин отметил, что владельцы автомобилей, «как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку». За май на спецстоянки переместили уже более 700 машин, заключил мэр Москвы.
Как изменилась стоимость платной парковки в Москве. Карта РБК
В октябре 2016 года Собянин назвал неизбежным повышение стоимости платных парковок в Москве. «Нехватка мест на парковке решается не увеличением количества парковок, а их подорожанием. Нет никакого другого способа», — заявлял он.
По словам Собянина, стоимость парковок регулируется следующим образом: «Сначала устанавливается цена, а затем проводится мониторинг заполняемости. Если исследование показывает, что парковка заполняется на 80%, то в этой парковочной зоне следует повышать цену». Если же заполняемость парковки меньше 60%, то повышать стоимость не нужно, отмечал Собянин. В каких именно районах Москвы стоимость парковки и как именно вырастет в 2017 году, тогда известно не было. «Но понижения цены точно не будет», — подчеркивал мэр.
Как в феврале сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на данные департамента финансов Москвы, доходы от платных парковок в первом квартале 2017 года составили 1,299 млрд руб. — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В департаменте также отметили, что штрафы за правонарушения в области дорожного движения выросли на 23,3%. На этом город заработал 3 млрд руб., годом ранее данный показатель составил 2,43 млрд руб.
Доходное место: кто зарабатывает на платных парковках
Первые платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года — их можно было встретить только внутри Бульварного кольца. В декабре того же года зона платных парковок увеличилась — чиновники признали эту меру эффективной. Тогда в мае 2013 года платные парковки появились и за пределами Бульварного и Садового колец. Сейчас зона платных парковок практически достигает МКАД.
Сегодня, как сообщают «Ведомости», в зоне платных парковок находится 81 тыс. машино-мест. При этом количество парковок в центре снижается: в 2012 году внутри Бульварного кольца было 7,95 тыс. машино-мест, в 2017 году их число составило 3,7 тыс.