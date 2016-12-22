Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой 19:46 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» 20:04 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца 17:41 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию 18:29 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд 19:08 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов 18:26 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» 19:01 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения 19:18 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» 18:42 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы 18:03 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях 16:50 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода 18:01 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии 16:37
Лента новостей 20:30 МСК
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами Общество, 20:04 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, 20:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,63 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,42 63,70 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Общество, 19:43 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Политика, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Политика, 19:30 Черчесов объяснил отсутствие Дзюбы на тренировке сборной России Спорт, 19:19 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения Общество, 19:18 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд Общество, 19:08 СМИ узнали о синдицировании кредита на покупку 19,5% «Роснефти» Финансы, 19:07 «МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile Технологии и медиа, 19:02 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» Финансы, 19:01 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта Общество, 18:58 Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций Спорт, 18:57 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Общество, 18:49 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» Бизнес, 18:42 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Политика, 18:31 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию Экономика, 18:29 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов Общество, 18:26 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов Политика, 18:24 Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России Спорт, 18:17 Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина Бизнес, 18:15 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище Общество, 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы Общество, 18:03 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Политика, 18:01 В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля Бизнес, 17:59
Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой
Материалы по теме Повышенный тариф позволил разгрузить парковки в центре Москвы на 10% Губернатор Подмосковья анонсировал введение платных парковок в 2017 году Зону платных парковок расширят на 206 улиц Москвы Рядом с администрацией президента началась акция против платных парковок
19:46
Ася Сотникова
Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой
Фото: Виктория Демидова / Lori
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «активно эвакуируют» с улиц города автомобили без номеров. Такие меры связаны с террористической опасностью, объяснил он
Власти Москвы приступили к масштабной эвакуации автомобилей со скрытыми номерами с улиц города, сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности», — написал он.

При этом Собянин отметил, что владельцы автомобилей, «как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку». За май на спецстоянки переместили уже более 700 машин, заключил мэр Москвы.

Как изменилась стоимость платной парковки в Москве. Карта РБК

В октябре 2016 года Собянин назвал неизбежным повышение стоимости платных парковок в Москве. «Нехватка мест на парковке решается не увеличением количества парковок, а их подорожанием. Нет никакого другого способа», — заявлял он.

По словам Собянина, стоимость парковок регулируется следующим образом: «Сначала устанавливается цена, а затем проводится мониторинг заполняемости. Если исследование показывает, что парковка заполняется на 80%, то в этой парковочной зоне следует повышать цену». Если же заполняемость парковки меньше 60%, то повышать стоимость не нужно, отмечал Собянин. В каких именно районах Москвы стоимость парковки и как именно вырастет в 2017 году, тогда известно не было. «Но понижения цены точно не будет», — подчеркивал мэр.

Как в феврале сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на данные департамента финансов Москвы, доходы от платных парковок в первом квартале 2017 года составили 1,299 млрд руб. — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В департаменте также отметили, что штрафы за правонарушения в области дорожного движения выросли на 23,3%. На этом город заработал 3 млрд руб., годом ранее данный показатель составил 2,43 млрд руб.

Доходное место: кто зарабатывает на платных парковках

Первые платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года — их можно было встретить только внутри Бульварного кольца. В декабре того же года зона платных парковок увеличилась — чиновники признали эту меру эффективной. Тогда в мае 2013 года платные парковки появились и за пределами Бульварного и Садового колец. Сейчас зона платных парковок практически достигает МКАД.

Сегодня, как сообщают «Ведомости», ​в зоне платных парковок находится 81 тыс. машино-мест. При этом количество парковок в центре снижается: в 2012 году внутри Бульварного кольца было 7,95 тыс. машино-мест, в 2017 году их число составило 3,7 тыс. 
Теги
Москва, Сергей Собянин, платная парковка
Другие материалы РБК
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Реальная помочь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку