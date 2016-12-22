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Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы
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Ася Сотникова
Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы

Дмитрий Медведев

Фото: Екатерина Штукина / пресс-служба правительства РФ / ТАСС
Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что студенческие стартапы в России не оправдали ожиданий и не окупились даже на 10% от того, на что рассчитывали власти

Стартапы российских студентов не окупились и на 10% от того, на что рассчитывало правительство, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече со студентами Приволжского федерального университета, пишет «Интерфакс».

«Я вам больше скажу, несмотря на то что мы публично общаемся. Я считаю, что пока все это не принесло даже 10% той отдачи, на которую мы рассчитывали», — сказал Медведев.

Он также отметил, что, «если говорить о количестве стартапов, если говорить о студенческом творчестве и, соответственно, предпринимательстве, конечно, пока это ни в какое сравнение не идет с теми результатами, которых за границей добиваются».

«И на это нужно здесь и силы, и средства планировать, и решения принимать. Мы буквально вчера это обсуждали, кстати, у президента вечером, и сегодня вот здесь я тоже буду обсуждать, и с ребятами сейчас», — добавил премьер.

Он подчеркнул, что пока бизнес плохо заходит в стартапы. «Все любят вкладываться в беспроигрышные дела, чтобы сразу была отдача, полноценная, чтобы окупаемость была быстрая», — объяснил Медведев.

При этом вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшее время нескольким вузам правительство планирует выделить по 30 млн руб., для того чтобы они занялись поддержкой научных разработок студентов.

«Из нескольких пилотных программ поддержки технологичного предпринимательства каждый вуз получит примерно по 30 млн руб. и сможет выбрать, что именно поддерживать — либо поездки, либо гранты давать», — сказал Дворкович, отвечая на заявление студентов о невозможности вузов финансировать их командировки и другие мероприятия, необходимые для развития профессиональных навыков.

Медведев уточнил, что Минобрнауки необходимо принять решения, которые позволят вузам финансировать такие командировки студентов, но при этом необходимо избежать «отнесения таких расходов к категории неэффективных».

«Нужно все-таки договариваться с работодателями, которые способны иногда такие расходы на себя взять», — считает Медведев. «Но если это в чистом виде пока еще экспериментальная стадия, пока нет партнерских фирм, давайте подумаем, каким образом упростить оформление такого рода командировок с тем, чтобы руководство университетов не упрекали в неэффективном расходовании средств», — заключил премьер.

По его словам, за последние десять лет вложено в развитие системы университетов 114 млрд руб. «Мы довольно значительное внимание уделяем нашим ведущим университетам, включая и московский, и петербургский, федеральным университетам, национальным исследовательским университетам. За десять лет в развитие этой системы вложено 114 млрд руб., что для нашей страны немаленькие деньги», — добавил Медведев, подчеркнув, что сейчас в рамках проектной деятельности реализуется специальный проект по развитию вузов как центров инноваций. Этот проект должен укрепить глобальную конкурентоспособность российских университетов, отметил он.

Ранее, в феврале, выступая на инвестиционном форуме в Сочи, Дмитрий Медведев посетовал на то, что российские стартапы нередко «утекают за границу», потому что там есть комфортная для их развития среда.

​«Государственные фонды и частные структуры вкладывают в такие проекты серьезные средства, даже если изобретатель живет в другом государстве», — говорил Медведев. «Столь же эффективную «экосистему» нам необходимо создать в России. Наша задача — чтобы цифровые технологии охватывали все сферы: от торговли и логистики до государственных услуг, от промышленности до образования, здравоохранения и ЖКХ», — заявил глава правительства.
  

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