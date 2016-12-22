Собянину предложили сделать бессрочной приватизацию арендуемого имущества

Московским властям предложили по аналогии с бессрочной приватизацией квартир отменить сроки приватизации для городского имущества. Чиновники и депутаты намерены поддержать инициативу, говорят собеседники РБК

Сергей Собянин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Столичные власти обсуждают вопрос о том, чтобы сделать бессрочной приватизацию городского имущества, которое находится в аренде у бизнеса. На прошлой неделе уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев направил мэру Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы доклад с предложением внести соответствующие изменения в законодательство. Сроки приватизации арендуемого имущества регулирует федеральный закон № 159, с поправками к нему может выступить как мэр, так и столичный парламент. В пятницу, 26 мая, эту тему затронут на встрече с представителями экономического и имущественно-земельного комплекса города, рассказал Вышегородцев РБК.

Сейчас законодательство предусматривает, что малый и средний бизнес, у которого к 1 июля 2015 года в аренде более двух лет находилось городское имущество, имеет преимущество при его приватизации: это можно сделать по рыночной цене и без конкурса. Норма действует до 1 июля 2018 года.

Приватизацию следует сделать бессрочной по аналогии с приватизацией квартир, для которой в феврале 2017 года отменили все временные рамки, полагает Вышегородцев. Тогда бизнесмены будут знать, что не лишатся имущества через несколько лет, и станут «вкладываться» в него. «Если предприниматель два года арендует имущество без нарушений, не имеет задолженностей, не делал несанкционированных планировок, не пускал субарендаторов без согласия собственника, то он должен иметь право вне конкурса выкупить объект по рыночной оценке с рассрочкой в течение пяти лет», — заключил уполномоченный.

Инициатива о бессрочной приватизации обсуждалась около месяца назад в Мосгордуме с участием представителей департамента городского имущества и Вышегородцева, отметил в разговоре с РБК глава комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию столичного парламента Сергей Зверев. По его словам, депутаты склоняются к тому, чтобы поддержать это предложение. Зверев подчеркнул, что надо дать возможность выкупить помещения тем бизнесменам, которые не успеют этого сделать в течение установленных ранее сроков; кто не захочет, сможет сохранить прежние условия аренды.

В департаменте по конкурентной политике также сказали, что вопрос об отмене или продлении сроков приватизации арендуемого имущества обсуждается. «Думаю, что сроки [приватизации] будут меняться», — заметил начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций тендерного комитета Василий Калинкин. В пресс-службе департамента городского имущества заявили РБК, что комментируют только принятые решения.

Бессрочная приватизация увеличит число предпринимателей, которые смогут воспользоваться льготными условиями приобретения имущества, полагает руководитель отраслевого отделения «Деловой России» Сергей Варламов. Бизнесмены смогут в полной мере использовать имущество в хозяйственном обороте и не зависеть от условий аренды, добавил эксперт в разговоре с РБК.

В 2016 году столичные власти передали в аренду 656 объектов нежилого фонда — на 20-30% больше, чем в 2015 году, говорил в начале мая первый замруководителя департамента городского имущества Александр Прохоров.