ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков

Фото: Сергей Бровко / «Коммерсантъ»

ФСБ задержала четырех боевиков запрещенной группировки ИГ, которые занимались подготовкой теракта в Москве. По данным ведомства, они планировали совершить теракт в общественном транспорте города

ФСБ России задержала в Москве четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракт на объектах транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЦОС ФСБ.

«ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, руководство группировкой осуществлялось с территории Сирии, а после совершения теракта задержанные планировали уехать из России и принимать цчастия в боях ИГ в этой стране.

В сообщении также сказано, что во время обысков «в адресах проживания задержанных», была обнаружена также лаборатория по производству взрывчатых веществ, огнестрельное оружие, «готовое к применению самодельное взрывное устройство» с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также литература и видеозаписи «экстремистской и террористической направленности».

Ранее о том, что в квартире на западе Москвы спецслужбы нашли предмет, похожий на взрывное устройство, «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник. Собеседник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в жилом доме нашли предполагаемое взрывное устройство, а само здание было эвакуировано.

Источник «Интерфакса» также рассказал, что взрывное устройство нашли в квартире на западе Москвы — в доме на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе. ТАСС уточнял, что спецслужбы проводили работы по адресу: ул. Новопеределкинская, д.14, стр.1.

Однако в сообщении ФСБ не указано, что задержанные проживали по этом адресу.