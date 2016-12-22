Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков 14:03 ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев 13:57 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья 13:09 В состав ОПЕК вошла еще одна страна 13:53 Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов 10:53 Путин открыл новый храм на Лубянке 13:42 Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены 13:51 Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке 13:31 Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев» 12:14 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций 00:07 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «да дураки» Вчера, 23:44 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 23:08 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Вчера, 21:13
Лента новостей 14:26 МСК
ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков Общество, 14:03 ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд Бизнес, 14:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,38 Продажа 56,41 EUR НАЛ. 63,23 63,32 ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев Экономика, 13:57 В состав ОПЕК вошла еще одна страна Экономика, 13:53 Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены Бизнес, 13:51 Во ФСИН опровергли передачу видео с Дадиным из колонии каналу РЕН ТВ Общество, 13:51 Профсоюз медработников выступил против возрастного ценза для главврачей Общество, 13:49 20 молодых и перспективных: герои завтрашнего дня Технологии и медиа, 13:47 Путин открыл новый храм на Лубянке Политика, 13:42 Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов» Политика, 13:35 СК предъявил обвинения братьям Азимовым по делу о теракте в Петербурге Общество, 13:34 В Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «жилье экономкласса» Политика, 13:31 Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке Общество, 13:31 В Рижском заливе на латвийском танкере начался пожар Общество, 13:24 Массовые беспорядки в столице в Бразилии. Фотогалерея Фотогалерея, 13:17 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья Бизнес, 13:09 Sports.ru обвинил «Матч ТВ» в нелегальном использовании текстов сайта Спорт, 13:08 Глава Роскомнадзора поддержал законопроект о регулировании мессенджеров Технологии и медиа, 13:01 Спецслужбы нашли похожий на бомбу предмет в квартире в Москве Общество, 13:00 Полтавченко пообещал не перекрывать каналы Петербурга из-за футбола Общество, 12:57 Военную базу России в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО «Ураган» Политика, 12:48 Курс евро на завтра  12:46 EUR ЦБ 63.0116 +0.0913 Курс доллара на завтра  12:46 USD ЦБ 56.0701 -0.2042 Власти назвали цену работ по замене газона на стадионе «Зенит Арена» Политика, 12:41 Страсбург вступился за тяжелобольного арестанта «Матросской Тишины» Общество, 12:30 СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области Общество, 12:25 Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев» Политика, 12:14
ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков
14:03
Наталья Демченко
ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков
Фото: Сергей Бровко / «Коммерсантъ»
ФСБ задержала четырех боевиков запрещенной группировки ИГ, которые занимались подготовкой теракта в Москве. По данным ведомства, они планировали совершить теракт в общественном транспорте города

ФСБ России задержала в Москве четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракт на объектах транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЦОС ФСБ.

«ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, руководство группировкой осуществлялось с территории Сирии, а после совершения теракта задержанные планировали уехать из России и принимать цчастия в боях ИГ в этой стране.

В сообщении также сказано, что во время обысков «в адресах проживания задержанных», была обнаружена также лаборатория по производству взрывчатых веществ, огнестрельное оружие, «готовое к применению самодельное взрывное устройство» с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также литература и видеозаписи «экстремистской и террористической направленности».

Ранее о том, что в квартире на западе Москвы спецслужбы нашли предмет, похожий на взрывное устройство, «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник. Собеседник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в жилом доме нашли предполагаемое взрывное устройство, а само здание было эвакуировано.

Источник «Интерфакса» также рассказал, что взрывное устройство нашли в квартире на западе Москвы — в доме на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе. ТАСС уточнял, что спецслужбы проводили работы по адресу: ул. Новопеределкинская, д.14, стр.1.

Однако в сообщении ФСБ не указано, что задержанные проживали по этом адресу. 

Теги
Москва, ФСБ, ИГ, Теракт
Другие материалы РБК
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Метро, катер и Mercedes: на чем ездит новая сборная России по футболу
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
«Спартак» наказали на 1,6 млн рублей
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку