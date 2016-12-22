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Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке
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Ася Сотникова
Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке
Фото: Мирослава Безман / Фотобанк Лори
Парламент Украины поддержал во втором чтении законопроект, который юридически определяет боевой гопак, хортинг, рукопашный бой «Спас» и борьбу на поясах как национальные виды спорта

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий поддержку и популяризацию национального спортивного танца — боевого гопака, об этом сообщает Ukrinform.

За внесение соответствующих поправок в закон №5324 «О физической культуре и спорте» проголосовали 227 народных депутатов.

Принятый закон предусматривает поддержку боевого гопака, хортинга (вид борьбы), рукопашного боя «Спас», украинской борьбы на поясах. Как говорится в пояснительной записке, такие изменения в законе необходимы для определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта.

«Много видов спорта, которые сейчас олимпийские, когда-то были национальными видами спорта того или иного государства. Украина имеет свои традиционные национальные виды спорта, которые, кроме спорта, дают и украинский национальный дух. Это вопрос национальной чести и воспитания нового поколения, это вопрос патриотизма», — заявил ТАСС спикер парламента Андрей Парубий.

Процедура принятия закона предусматривает утверждение законопроекта в трех чтениях, после чего его подписывает председатель парламента, а затем президент страны. Однако если при обсуждении во втором чтении у депутатов нет предложений и поправок к тексту, они могут проголосовать за принятие законопроекта во втором чтении и в целом. После этого документ направляется на подпись спикеру и главе государства.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме п. 2 о патриотическом воспитании, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.


Проект о внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте» Верховная рада приняла в апреле. 

Теги
Украина, Верховная Рада, боевой гопак, закон о физкультуре
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