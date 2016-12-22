Полтавченко пообещал не перекрывать каналы Петербурга из-за футбола

«Катайтесь на здоровье», — сказал губернатор Георгий Полтавченко. По его словам, ограничения коснутся только акватории Крестовского острова

Речной трамвайчик на Мойке (Фото: Александр Алексеев / Lori)

Запрет на передвижение речных трамвайчиков и других плавсредств по рекам и каналам Петербурга во время проведения матчей Кубка конфедераций вводиться не будет, пообещал губернатор города Георгий Полтавченко.

«Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове. Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве — все это остается. Катайтесь на здоровье», — сказал Полтавченко (цитата по «Интерфаксу»).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Петербурге на новом стадионе на Крестовском острове 17 июня (Россия — Новая Зеландия), 22 июня (Камерун — Австралия), 24 июня (Новая Зеландия — Португалия) и 2 июля 2017 года (финал).

9 мая 2017 года президент России Владимир Путин своим указом ввел на территории тех регионов, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций, и на прилегающих к ним акваториях «усиленные меры безопасности».

Документ предписывал Минтрансу установить с 1 июня по 4 июля запретные для плавания районы акватории, а также определить случаи, на которые действие запретов не распространяется.

Возможность введения запрета на движение перевозящих туристов по рекам и каналам Петербурга плавсредств вызвало серьезное беспокойство у представителей турбизнеса.

«Это удар и большая финансовая потеря. Навигационный сезон и так короткий, а июнь — это самый высокий сезон. Из-за ограничения движения по рекам и каналам город потеряет четверть от прошлогодней статистики. В итоге ограничение приведет к тому, что организаторы экскурсий, стремясь компенсировать потери, повысят цены в июле и августе», — пояснила РБК-Петербург директор «Премьер-Тур» Марина Самородская.

Позднее стало известно, что Росморречфлот согласовал «координаты зоны акватории, прилегающей к Крестовскому острову, запретной для передвижения, остановки и стоянки на якоре судов». Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко пояснил «РБК-Петербург», что ограничение продлится «в общей сложности» 48 часов в период проведения Кубка конфедераций.