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Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва
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Мария Бондаренко
Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва

Салман Абеди

Фото: AP
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Действия смертника из Манчестера, совершенные им за три дня до взрыва, попали на камеры наружного видеонаблюдения. Его видели покупающим рюкзак, который был с ним при теракте

Террорист-смертник Салман Абеди, который взорвал бомбу в ночь на 23 мая на «Манчестер Арене», попал на камеры видеонаблюдения в торговом центре Arndale в Манчестере за три дня взрыва. Предполагается, что там Абеди покупал себе рюкзак, который впоследствии был использован при теракте, сообщает Sky News со ссылкой на источники в полиции.

По данным телеканала, полиция располагает снимками с камер наружного видеонаблюдения из торгового центра, сделанные в минувшую пятницу в около 20:00 вечера по местному времени (22:00 мск). На них изображен мужчина, одетый во все черное, в бейсбольной кепке, капюшоне и с рюкзаком с ярко-синей подкладкой.

В полиции также считают, что ценники, свисающие с рюкзака, говорят о том, что он только что был куплен.

Полиция считает, что во время теракта смертник был одет точно так же и имел при себе такой же рюкзак. В частности, ранее The New York Times публиковала фотографию с места взрыва, на которой были запечатлены, предположительно, куски черного рюкзака с ярко-синей подкладкой. 

Полиция считает, что в пятницу вечером Абеди снял в банкомате торгового центра £250 ($324), затем купил рюкзак и также побывал в супермаркете, где купил фрукты. Полиция также запросила записи с камер видеонаблюдения во всех магазинах торгового центра, чтобы попытаться полностью восстановить картину того дня.

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Теракт на «Манчестер Арене», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел в ночь на 23 мая. Смертник взорвал себя в фойе стадиона после концерта, когда люди покидали помещение. Жертвами взрыва стали 22 человек, еще 59 человек пострадали. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны шесть человек.  

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