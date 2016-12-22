СМИ узнали о письме Полтавченко о возможном дефиците хлеба в Петербурге

В Петербурге может возникнуть дефицит хлебопекарной продукции из-за того, что мукомольным предприятиям города не удается получить вагоны для транспортировки зерна. Железные дороги загружены из-за вывоза зерна за рубеж

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В связи с активным экспортом зерна мукомольным предприятиям Санкт-Петербурга не удается получить вагоны для его транспортировки, из-за этого могут быть сорваны сроки поставок, что приведет к росту себестоимости зерна и остановке его производства. Об этом говорится в письме губернатора города Георгия Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу, на которое ссылается газета «Коммерсантъ».

В письме Полтавченко указывает, что Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области — важные поставщики зерна для Петербурга — вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге. Губернатор опасается, что ситуация может повлиять на снабжение городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен. В пресс-службе губернатора газете «Коммерсантъ» подтвердили отправку письма.

По данным «Коммерсанта», с подобными сложностями столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова (ЛКХП), входящие в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, а также госпредприятие «Продовольственный фонд». По словам президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, ПМК и ЛКХП — крупнейшие мукомольные предприятия города и всего северо-запада.

На рынке железнодорожных перевозок доминирующим субъектом Федеральной антимонопольной службой (ФАС) признана компания «Русагротранс». ФАС следит за ценами «Русагротранса», поэтому вагоны у этой компании дешевле, чем у других операторов со свободным ценообразованием, объяснил источник газеты в отрасли. «Поэтому борьба идет именно за его вагоны», — считает собеседник. Но петербургские компании не могут занять очередь у «Русагротранса», потому что «все расписано до зимы».

Минтранс прорабатывает этот вопрос, сообщила представитель Дворковича Алия Самигуллина. По данным газеты «Коммерсантъ», предлагается продлить рабочую неделю сотрудникам Россельхознадзора, которые оформляют документы на перевозку зерна по железной дороге, чтобы выполнять отгрузки и по выходным.

В министерстве также предлагают ввести штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки. По словам источника газета, обсуждается необходимость мониторинга цен недоминирующих операторов. В администрации города добавили, что Петербург может быть включен в перечень приоритетных направлений для отгрузки зерна.