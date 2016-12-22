Раненная экс-майором Евсюковым потребовала пересмотреть ее иск к Минфину

Пострадавшая при стрельбе в супермаркете в 2009 году потребовала от суда пересмотреть ее иск к Минфину. Нападавший Денис Евсюков был представителем власти, так что в инциденте виновно правительство России, признал ранее ЕСПЧ

Денис Евсюков (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Жительница Москвы Елена Дудаль, которая в 2009 году получила ранение при нападении на супермаркет милиционера Дениса Евсюкова, потребовала от Тверского суда отменить отказ в компенсации 1 млн руб. от Министерства финансов. Заявление Дудаль есть у РБК, его подлинность подтвердил адвокат правозащитной организации «Зона права» Ильнур Шарапов. Тверской суд рассмотрит его в среду, 25 октября.

В 2011 году суд отказался присуждать Дудаль компенсацию морального вреда от государства: судья Евгений Комиссаров счел, что российская власть не должна нести ответственность за действия Евсюкова. В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил иначе, присудив троим пострадавшим компенсацию в размере €36 тыс. из российского бюджета. Теперь Дудаль требует отменить отказ Тверского суда по новым обстоятельствам.

Майор милиции Евсюков вечером 26 апреля 2009 года, отметив день рождения, направился в супермаркет «Остров» на такси. Евсюков был одет в форменную куртку, имел при себе служебное удостоверение. По пути он выстрелил в таксиста и нескольких прохожих, затем вошел в супермаркет и открыл огонь по посетителям. Несколько людей пытались скрыться на служебном дворе магазина. Евсюков настиг их и попытался взять в заложники, однако его действия пресек наряд милиции. Всего ​были убиты два человека, таксист и кассир магазина, и ранены семь человек. 19 февраля 2010 года Московский городской суд приговорил Евсюкова к пожизненному лишению свободы: кроме убийства и причинения тяжкого вреда здоровью ему вменяли незаконный оборот оружия и покушение на убийство 22 человек.

Дудаль при нападении получила огнестрельное ранение в спину, у нее были повреждены позвоночник, лопатка и мягкие ткани. Судмедэксперты оценили это как причинение вреда здоровью средней тяжести. В своем иске в 2011 году она требовала компенсации морального вреда не от Евсюкова лично (отбывая пожизненный срок, он не имеет доходов), а от государства, представителем которого он, по мнению Дудаль, являлся.

Преступление Евсюкова не имело отношения к его службе, так что Минфин, который представляет интересы государства по искам о компенсациях из бюджета, не являлся надлежащим ответчиком по иску, постановил судья Евгений Комиссаров (копия его решения есть у РБК). В момент преступления Евсюков не находился при исполнении, а то, что потерпевшие воспринимали его как полицейского, «не является основанием для удовлетворения иска», говорится в решении суда. Довод Дудаль, что Евсюков использовал казенные патроны, судья Комиссаров тоже счел несостоятельным. Само наличие морального вреда истица, по мнению судьи, не доказала.

​В декабре 2016 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу троих пострадавших при нападении на супермаркет (в том числе Дудаль) на нарушение права на жизнь со стороны государства. Государство должно «проявлять большую осторожность», наделяя кого-либо правом легально хранить и носить оружие, а нанимать силовиков следует с учетом их психологических особенностей, тщательно их готовить к службе и контролировать их действия, указали судьи Страсбурга. Невнимание МВД к личности Евсюкова сделало преступление возможным, и это отмечали в том числе российский Следственный комитет и Мосгорсуд, говорится в решении ЕСПЧ.

Евсюков совершил преступление в нерабочее время и использовал не табельное, а украденное и кустарно переделанное оружие — то есть не был представителем власти в полном смысле слова, возражало российское правительство. «Множество преступлений было совершено гражданскими лицами, надевшими униформу, но это не значит, что государство должно за них отвечать», — приводятся в решении ЕСПЧ слова уполномоченного при суде от России Георгия Матюшкина. К тому же российская власть тщательно расследовала преступление Евсюкова и вынесла ему максимально суровый приговор, тем самым выполнив свои обязательства перед его жертвами, подчеркнул представитель России.

Решение Страсбурга — новое обстоятельство, которое позволяет добиться пересмотра иска Дудаль к Минфину, заявил РБК адвокат Ильнур Шарапов. «Практика по таким искам разная, — сказал юрист — В своем первом иске мы указывали, что Евсюков фактически был при исполнении: у него было удостоверение, форма. Проводились психологические экспертизы, которые показывали, что потерпевшие воспринимали его как полицейского и, соответственно, реагировали на его действия определенным образом». В приговоре Мосгорсуда действия Евсюкова не квалифицированы как действия должностного лица, однако ЕСПЧ указал, что полицейский не перестает быть таковым, когда заканчивается его дежурство. «Государство взяло на работу человека — значит, должно за него отвечать», — пояснил Шарапов.

Минфин не может комментировать суть претензий Дудаль с юридической точки зрения, заявили РБК в пресс-службе министерства. По словам его представителей, участие ведомства в судах о компенсациях из бюджета «носит технический характер»: Минфин выступает ответчиком лишь постольку, поскольку на него ложится обязанность в случае победы истца выплатить ему деньги. РБК ожидает ответа также от пресс-службы Министерства юстиции.