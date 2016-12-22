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«Коммерсантъ» рассказал о давлении кредиторов на вступившего в ИГ офицера
Война в Сирии, 08:08
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«Коммерсантъ» рассказал о давлении кредиторов на вступившего в ИГ офицера
Уволившийся из Российской армии в звании капитана Денис Хисамов мог примкнуть к «Исламскому государству» из-за преследований на родине кредиторами. Ранее он был задержан в Турции с фальшивым паспортом гражданина Таджикистана
Денис Хисамов (Фото: МВД республики Таджикистан)

Воевавший на стороне боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) гражданин России и бывший капитан Российской армии Денис Хисамов мог присоединиться к террористам не только по идеологическим, но и по «экономическим» мотивам. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные друзья Хисамова.

О задержании отставного российского офицера, уроженца Краснодара, стало известно накануне, 23 октября. В отделение полиции Хисамов был направлен в Турции, после чего его экстрадировали в Таджикистан — с собой у уволившегося военнослужащего был фальшивый паспорт именно этой страны.

По данным МВД Таджикистана, на стороне боевиков Хисамов принимал активное участие в военных действиях в Ираке и Сирии, а задержан был при попытке перебраться через Турцию в Россию. Как утверждалось в сообщении ведомства, он «намеревался вернуться в Российскую Федерацию, чтобы совершить преступление».

До истории с ИГ Хисамов, как замечает «Коммерсантъ», с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко по специальности «защита информации». После этого он защитил кандидатскую диссертацию и, как пишет издание, стал согласно автобиографической справке «экспертом в области защиты персональных данных и информационных технологий в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения».

После училища Хисамов возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве, а затем работал в восьмом управлении Генштаба, контролируя «деятельность подчиненных частей и подразделений спецслужб в области защиты информации».

В 2009 году капитан Хисамов ушел в отставку, после чего занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты. Однако и оттуда отставной офицер уволился спустя три года, перебравшись из Краснодара в Москву.

Именно там, по версии одного из близких экс-офицера, Хисамов «действительно увлекся религиозными идеями». Однажды, по его словам, отставного военного вывела из себя обычная проверка документов, которую Хисамов счел «нетерпимостью» московских полицейских к его религиозным взглядам. За допущенные во время проверки грубые высказывания он тогда получил штраф 500 руб. и целый год судился с «обидчиками», но так и не смог доказать свою правоту.

Поехать в Сирию Хисамова, по мнению его друзей, вынудили скорее финансовые трудности, нежели идеологические мотивы. Так, в конце 2014 года проживавший на тот момент в столице капитан взял в одном из банков кредит на покупку подержанного BMW Х5. Покупка обошлась ему в 1,3 млн руб., однако погасить задолженность по кредиту владелец иномарки так и не смог, не выплатив даже процентов за первый месяц пользования средствами. В связи с этим банк, по словам знакомых отставного офицера, начал его активно преследовать, подключая коллекторов.

В конце 2014 года в связи с этим Хисамов продал купленную иномарку, а на вырученные деньги, как утверждают его знакомые, приобрел себе фальшивый таджикский паспорт и авиабилет до Стамбула. «Денис, несмотря на все его заслуги в научном мире и успешную карьеру, еще совсем молодой человек», — рассказал «Коммерсанту» отец Хисамова Франгиз. «Я думаю, что его ​психика просто не выдержала давления со стороны кредиторов», — заметил он.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Сирия , Таджикистан , «Исламское государство»
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