Мужчина открыл огонь по прихожанам церкви Бернетт в американском штате Теннесси. В результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек, отмечают сотрудники местных аварийных служб

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

В церкви в американском штате Теннесси произошла стрельба. Об этом со ссылкой на сотрудников местных аварийных служб сообщает телеканал WKRN.

Инцидент, по информации полицейских, произошел около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Стрельба началась в часовне церкви Бернетт, которая расположена в окрестностях города Нэшвилл, в населенном пункте под названием Антиох.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек, заявили сотрудники пожарной службы. Степень тяжести их ранений они не уточнили. В настоящее время на месте инцидента, как пишет WKRN, находятся несколько машин скорой помощи, пожарные, а также работники правоохранительных органов.

Fox News полиция Нэшвилла, в свою очередь, сообщила, что после инцидента под стражу был взят один мужчина. Полицейские полагают, что стрельбу открыл именно он. Остальных подробностей происшествия, а также мотивов злоумышленника полицейские не сообщили.

В церкви, в которой произошла стрельба, как отмечает Fox News, еженедельно в 10:00 по утрам проходят службы.