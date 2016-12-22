В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР

Предшественник Владислава Третьяка, бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев был обнаружен мертвым. Источник «Интерфакса» отмечает, что на его теле были найдены признаки насильственной смерти

Фото: Никита Попов / РБК

Полицейские обнаружили в квартире в Москве тело предшественника Владислава Третьяка, бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачева. Об этом РБК сообщил источник в главном следственном управлении СКР по столице.

«Да. Найден труп Толмачева», — сказал собеседник РБК. Ранее об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщали агентство «Интерфакс», а также газета «Московский комсомолец».

Как уточнили РБК в пресс службе московского управления Следственного комитета, по факту убийства мужчины на востоке Москвы уже расследуется уголовное дело.

По данным представителя столичного главка МВД, труп мужчины 1939 года рождения в квартире на Открытом шоссе был обнаружен еще 22 сентября. «На месте задержана подозреваемая в совершении деяния», — пояснил представитель ведомства.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, задержанная является 55-летней дочерью хоккеиста.

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