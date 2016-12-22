Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17

Россия повторно отправила расследователям крушения MH17 данные своих радаров, так как прошлые данные не были расшифрованы из-за их формата. Нидерланды заявляют, что российские радары могли не заметить подлет ракеты к самолету

Место крушения Boeing 777 рейса MH17 (Фото: Максим Змеев / Reuters)

​Россия передала дополнительные данные радаров и инструкции к их расшифровке Международной следственной группе (Joint Investigation Team — JIT), которая занимается расследованием крушения Boeing рейса MH17. Об этом говорится в сообщении на сайте голландской прокуратуры.

Данные были получены в ответ на запрос о правовой помощи от Нидерландов. Радарные данные, предоставленные ранее, не соответствовали формату ASTERIX, который всемирно признан и используется Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

«В ближайшее время полученная информация будет расшифрована и детально изучена», — сообщили в прокуратуре.

Крушение Boeing 777 «Малазийских авиалиний» в небе над восточной Украиной произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

В первые часы после крушения самолета появлялись сообщения о том, что его сбили пророссийские ополченцы с помощью ЗРК «Бук», которые приняли Boeing за украинский военный самолет.

В окончательном докладе Cовета безопасности Нидерландов говорилось, что самолет был сбит ракетой класса «земля — воздух», которая была выпущена из «Бука», но сама установка находилась в районе площадью 320 кв. км, где были как ополченцы, так и силы Украины.

Группа расследователей Bellingcat впоследствии установила, что это был «Бук» номером 332, приписанный к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. По утверждению группы, ЗРК доставили из Курска в Миллерово в Ростовской области, а затем на восток Украины. По данным расследователей, доставку «Бука» курировал офицер Сергей Дубинский, которого СМИ называли командиром разведки ДНР с позывным Хмурый. Дубинский свою причастность к этим событиям отрицал.

В октябре 2015 года специалисты военного концерна «Алмаз-Антей» по итогам собственного расследования заявили, что лайнер сбит ракетой, которую российские войска уже не использовали, с территории, которая на тот момент была спорной территорией между украинской армией и ополченцами.

Минобороны в сентябре 2016 года сообщало, что радиолокационный комплекс «Утес-Т», расположенный в Ростовской области, не мог не заметить посторонних объектов близ MH17. Ракету, запущенную с территории ДНР, российский комплекс смог бы обнаружить, заявляло военное ведомство.

Голландская сторона все же отмечала, что российские радары могли не заметить ракету, но, по словам замруководителя Росавиации Олега Сторчевого, за 35 секунд полета (версия голландской стороны) «Утес-Т» зафиксировал бы ракету не менее двух раз.