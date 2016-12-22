Умер главный балетмейстер Театра классического балета Владимир Василёв

Балетмейстер и хореограф Владимир Василёв умер на 87-м году жизни. Он вместе со своей женой Наталией Касаткиной возглавлял Театр классического балета с 1977 года

Владимир Василёв и Наталия Касаткина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Хореограф Владимир Василёв умер в ночь​ на 24 августа на 87-м году жизни, сообщается на сайте Театра классического балета им. Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, где он был главным балетмейстером.

Владимир Василёв поступил в хореографическое училище при Большом театре в 1943 году в Москве. В конце 1940-х он стал артистом Большого театра и поступил на актерский факультет ГИТИСа, который окончил в 1953 году.

Во второй половине 1950-х женился на Наталии Касаткиной, с которой стал совместно работать. На сцене Большого они ставили «Героическую поэму» на музыку Николая Каретникова, «Весну священную» (музыка — Игорь Стравинский), «Прелюдии и фуги» (музыка Иоганна Себастьяна Баха).

С 1977 года Василёв и Касаткина возглавляли Концертный ансамбль СССР «Классический балет», который в 1992-м стал называться — Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва.

Василёв был удостоен звания народного артиста России и Государственной премии СССР.

Прощание с Владимиром Василёвым состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 мск​ в атриуме Большого театра. Похороны пройдут на Зеленковском кладбище в Истринской районе.