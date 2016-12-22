Город на пепелище: как живет Ростов-на-Дону после пожара

Грандиозный пожар в центре столицы юга России на этой неделе сровнял с землей целый район частных домов. Корреспондент РБК провел три дня с погорельцами и посетил другие «шанхаи» центра города, который скоро примет матчи ЧМ-2018

Фото: Сергей Пивоваров для РБК

«Шанхай»-на-Говнярке

«У нас сейчас в центре пробки, как у вас в Москве, можно надолго застрять. Видишь, как все перекопали — плитку новую укладывают, бордюры. Перенимаем столичный опыт, — водитель Виктор, взявшийся подкинуть меня до Театрального спуска, места пожара, уничтожившего целый район в центре Ростова-на-Дону, явно иронизирует. — Только все, как обычно, через одно место. Платную парковку в центре, как в Москве, сделали, кто-то даже платил, но потом выяснилось, что у нашего ГИБДД нет прав выписывать штрафы за нарушение правил парковки, ну и все забили на это дело. А теперь вот реновацией занялись — вот Говнярку расселили».

«Такое название действительно существовало в советские годы — тут неподалеку был гараж для мусоровозов и ассенизаторских машин, но в последнее время его почти никто не употреблял. Чаще говорили Театральный спуск или Шанхай, но «шанхаями» здесь многие участки с частной застройкой называют», — рассказывает местный житель Артем, живущий по соседству с пожарищем. Ему звучный топоним, воскресший усилиями СМИ и соцсетей, не по душе: «Вот сейчас все пишут: Говнярка сгорела — ну и как бы хрен с ней. Чего жалеть о месте с таким названием и о людях, что там жили? Специально пытаются изобразить, что это такое место с бомжами и наркоманами, вот только это совсем не так».

Это действительно самый центр Ростова. Район застроен одноэтажными частными домиками, многие из которых явно нежилые — покосившиеся, с выбитыми стеклами. А в нескольких метрах проходит Большая Садовая — главная ростовская улица с модными магазинами, вэйп-барами, ресторанами, барбершопами и прочими признаками постмиллениальной цивилизации. Большая Садовая упирается в Театральную площадь, не слишком уютную, сделанную с узнаваемым советским размахом. Здесь уже меньше чем через год будет расположена официальная фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в том числе и в Ростове. На площади разместят огромный экран, по периметру расставят павильоны спонсоров. Организаторы рассчитывают, что во время чемпионата на этой площади будут собираться тысячи фанатов из разных стран мира.

Непрезентабельная Говнярка, начинающаяся сразу за площадью, в концепцию международного спортивного праздника явно не вписывалась. «Еще год назад ростовские СМИ писали, что у нас на спуске хотели сделать «рекреационную зону» для фанатов — жителей расселят, на месте домов поставят шатры для болельщиков, — рассказывает РБК жительница частного дома на Театральном спуске Валентина Лившиц. — Но никаких активных действий для расселения района власти не предпринимали».

Крупные пожары в жилых массивах в России в последние годы В 2010 году из-за аномально жаркого лета пожары бушевали в 22 регионах страны и затронули в том числе и жилые массивы. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, сгорели около 2,5 тыс. домов, погибли 60 человек. В мае 2012 года в деревне Разгуляевка Красноярского края сгорели 14 жилых домов, площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м. В результате возгорания 13 жителей деревни остались без крова. В мае 2012 года четыре двухэтажных и пять одноэтажных зданий сгорели в Архангельске. Без жилья и имущества остались около 300 человек, при этом пострадавших не было. В апреле 2013 года в комплексе «Грозный-Сити» сгорело высотное здание, в котором велись отделочные работы. Избежать жертв удалось только по причине того, что дом еще не был заселен. Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Уже в октябре того же года высотка была восстановлена. В апреле 2014 года в деревне Черемхово в Иркутской области сгорели 18 домов. Сообщалось, что возгорание возникло из-за проблем с электропроводкой. В результате пожара пострадала одна женщина, 64 человека остались без жилья. В апреле 2015 года пожарами было уничтожено более 1,2 тыс. домов в Хакасии. В результате стихийного бедствия погибли 15 человек, еще более 600 пострадали. В качестве причины возгорания называлось сжигание прошлогодней сухой травы. Глава Хакасии на встрече с главным государственным инспектором России по пожарному надзору отмечал, что ситуация была аномальной — в течение часа загорелась практически вся республика. В мае 2017 года в городе Канск Красноярского края возникший на лесопилке пожар из-за жаркой погоды и сильного ветра перекинулся на жилые дома. Погибли два человека, огнем было уничтожено 52 жилых дома.

В центре Ростова немало районов с частными домами. Риелтор Марк Котляр объясняет это отсутствием концепции развития города: Ростов-на-Дону с самого своего основания в 1749 году развивался стихийно, а общее направление развития было направлено от донского берега. «Это сейчас здесь есть набережная с дорогими ресторанами, строятся дома со стоимостью квадратного метра до 100 тыс. руб. и выше, — рассказывает он. — Но еще во времена перестройки на берегу Дона в черте города везде были такие «шанхаи», туда было опасно заходить: можно было нарваться на гоп-стоп. И они много где еще остались: Театральный спуск — далеко не единственное такое место вдоль донского берега».

Фото: Сергей Пивоваров для РБК

По словам Котляра, программа расселения ветхого жилья в Ростове существовала с 1970-х годов, но никогда не реализовывалась комплексно. Всегда было недостаточно муниципального жилья, чтобы расселить частный сектор, и так продолжается до сих пор. Риелтор говорит, что из-за этой проблемы центр остается не слишком привлекательным местом для богатых клиентов. «Состоятельные люди не хотят здесь жить, — поясняет Котляр. — Я, как риелтор, знаю спрос. Здесь есть красивые старые дома с красивыми фасадами. Теоретически можно их отремонтировать, но это никому не нужно, потому что спроса на эти дома все равно не будет: здесь во дворе большая свалка, а в нескольких сотнях метров такие вот «шанхаи».

Палатки на пепелище

Сутки спустя после пожара выжженный Театральный спуск выглядит как место, где недавно сбросили бомбу. Узкие улочки перегорожены пожарными машинами. Полиция оцепила район по периметру, охраняя пепелище от мародеров, но, по словам местных жителей, даже если бы таковые и нашлись, особой добычи им бы не досталось: большинство жилых домов сгорели дотла, спасать было особенно и нечего.

Если не считать уничтоженного имущества, грандиозный пожар не привел к большим жертвам. По данным МЧС Ростовской области, в госпитали из сгоревшего района доставили девять пострадавших. Из них ожоги получили лишь пять местных жителей и один сотрудник МЧС. Один человек погиб — им оказался местный житель-инвалид, который не смог выбраться из горящего здания.

Жители Театрального спуска объясняют небольшое число пострадавших двумя причинами. Во-первых, пожар начался днем, в районе 12 часов, когда большинство людей были на работе. «У нас в основном тут жили интеллигентные работающие люди — учителя, врачи, большинства просто не было дома, когда все началось, — рассказывает Валентина Лившиц. — Если вам будут рассказывать, что у нас тут были сплошь алкоголики и наркоманы и бомжи, не верьте, мы за порядком в районе следили».

Вторым фактором, позволившим избежать жертв, стало то, что большинство сгоревших домов уже несколько лет стояли бесхозные. «С середины 2000-х годов московская компания «Мегаполис» выкупала у жителей Театрального спуска дома с участками, причем по рыночной стоимости, — рассказала РБК местная жительница Наталья. — Люди и по пять, и даже по 10 млн руб. получали на руки, за такие деньги можно купить хорошую квартиру в многоквартирном доме. В итоге они расселили около 70% домов. Говорили, что они хотят тут построить большой торговый центр. Но в 2011 году что-то у них случилось, и выкупать участки они перестали. Торговый центр так и не построили, выкупленные дома стояли бесхозными и разрушались, а по соседству с домами-призраками оставались жить люди».

По данным МЧС Ростовской области, пострадавшими в результате пожара уже признаны 602 человека. Их количество может вырасти — заявления на выплату компенсации к утру среды поступили от 686 человек.

После ликвидации пожара ростовские власти объявили, что в близлежащих школах открыты пункты временного размещения для погорельцев на 700 человек. Однако в итоге все лишившиеся жилья уместились в одной школе № 5, имеющей здесь репутацию элитной. «Большинство забрали родственники, знакомые, в итоге нас тут человек 50», — рассказала РБК вечером 22 августа Валентина Кащеева, которая жила вместе с семью другими членами своей семьи в одном из сгоревших домов.

Фото: Сергей Пивоваров для РБК

Мы встретились с ней тем же вечером у школьных ворот — в руках женщины были большие пакеты гуманитарки. «Ростовчане молодцы, спасибо им, откликнулись, сдавали все необходимое», — говорит Кащеева.

По отношению к местным властям она не столь благодушна. Первую ночь, по словам Кащеевой, ей с семьей пришлось провести на раскладушках в школьном коридоре. Но не эти неудобства смущали ее больше всего, а неопределенность с будущим. «Нам уже сказали, что до 1 сентября мы из школы должны съехать, — говорит она. — Предлагают перебраться на окраину Ростова, в Каменку, при этом разместиться в комнате 30 кв. м всей семьей из восьми человек и жить в одной трехкомнатной квартире еще с двумя семьями. Да мы лучше палатки купим и на своем пепелище поставим, пусть государству будет стыдно!»

«Снимайте галстук, езжайте на места…»

Государство будто услышало призыв Валентины Кащеевой. Утром у школы, где разместились жители сгоревших домов, собрались телекамеры всех федеральных и местных телеканалов. Навестить погорельцев приехало высокое начальство — глава МЧС Владимир Пучков, губернатор области Василий Голубев и ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев.

Федеральный министр решительно проследовал внутрь школы, где выяснил, что все социальные службы работают идеально, а у пострадавших нет никаких жалоб и особых пожеланий к чиновникам. «Что девчонки, есть тут у вас интернет, Wi-Fi?» — спрашивал министр, ласково приобнимая немолодых женщин в школьной столовой. Те уверяли, что все это у них правда есть. Осмотрев по очереди обустроенную в школе детскую комнату, столики, где сотрудники соцзащиты принимали заявления на компенсации, столовую, классы, оборудованные под места ночлега, министр на каждом пункте остановки говорил о самом важном — что деньги на выплаты компенсаций всем пострадавшим будут выделены в «полном размере». Собственно, этого от министра здесь и ждали: компенсации в 50 тыс. руб. на пострадавшего от местных властей погорельцам казалось явно недостаточно.

Владимир Пучков (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В одном из классов министр и губернатор встретили и Валентину Кащееву, которую «переселили» из коридора в более комфортные условия. Выяснив, что и у нее все тоже в порядке и поручив министру социальной защиты Ростовской области Елене Елисеевой взять женщину на заметку как представителя большой семьи, чиновники отправились дальше. «Что же вы не сказали про Каменку, про то, что восемь человек обещают в одну комнату отправить?» — спросил ее я. «Ну тут все-таки губернатор, пресса, как-то неловко было», — отвечает Кащеева.

Проверив пункт временного содержания, глава МЧС и другие чиновники отправились в мобильный экстренный центр для оказания помощи пострадавшим, развернутый на базе МФЦ прямо у границы участка, где двумя днями ранее начался пожар. За ночь до этого визита место преобразилось — волшебным образом выровнялась еще вчера богатая колдобинами дорога и появилась большая полевая палатка МЧС.

Здесь был организован прием заявлений на восстановление паспортов от тех, чьи документы погибли в огне. Уже на выходе из МФЦ чиновников, торопившихся в областное правительство, остановили жители домов с Театрального спуска, которые каким-то чудом уцелели в пожаре. Люди жаловались, что им страшно — по их словам, они не сомневаются, что был совершен поджог и их дома могут оказаться следующими.

«У нас тут пять домов несгоревших осталось. Кто будет нас охранять?» — со слезами в голосе спрашивала губернатора и министра пожилая женщина, представившаяся Валентиной Ивановной.

Фото: Сергей Пивоваров для РБК

Губернатор был настроен конструктивно: «Виталий Васильевич, — обратился он к Кушнареву. — Возьмите у всех людей телефоны, запишите всех проблемы и направьте заместителей, чтобы они на месте все решили». И тут с инициативой решил выступить министр: «Не надо телефоны, — заявил Пучков, обращаясь к главе городской администрации. — Снимайте галстук, забирайте людей, езжайте на места, чтоб с каждым домом разобрались».

Этот поворот, очевидно, был импровизацией. Кушнарев на какое-то время застыл, но в итоге обошелся без снятия униформы. Уже несколько минут спустя вся высокая делегация отправилась в Дом правительства.

После заседания губернатор Голубев сделал заявление, коснувшись самого главного вопроса, волнующего погорельцев с Театрального спуска, — придется ли им переезжать в другой конец Ростова или они смогут рассчитывать на жилье в привычном месте. Как и в случае с московской реновацией, донской губернатор заверил, что все будут решать сами люди: «С каждым поработаем индивидуально и спросим мнение: хотят люди восстанавливать свои дома либо согласятся переехать, — заявил Голубев. — У них будет право выбора. Если человек пожелает восстанавливать это жилье, он сможет это сделать. Если решит, что место непригодно для проживания, будем рассматривать возможность предоставления ему другого жилья. Решение будет приниматься жителями, и власти будут на это ориентироваться».

Помощь из центра

Чуть позже стали известны детали предложения погорельцам, над которым работают местные власти. По плану (пока не утвержденному), если пострадавшая семья откажется от прав собственности на участок на Театральном спуске в пользу города, она получит жилищный сертификат из расчета 45850 руб. за 1 кв. м жилой площади. Объем сертификата будет рассчитываться по такой формуле: 35 кв. м на одного человека, 42 кв. м — на семью из двух и плюс 18 кв. м на последующего. Правда, скорее всего, это будет многоквартирный дом в одном из отдаленных спальных районов. Да и средства на эту программу еще предстоит выбить из федерального центра: 24 августа стало известно, что губернатор Василий Голубев направил премьеру Дмитрию Медведеву просьбу выделить более 605 млн руб. на ликвидацию последствий пожара.

Фото: Сергей Пивоваров для РБК

Жители сгоревшего района с интересом ждут, представители каких еще сил появятся на пепелище и с какими интересами. По городу продолжают ходить слухи, что пожар устроили некие девелоперы с тем, чтобы расчистить площадку под строительные проекты. «За несколько недель до пожара ко мне приходил человек, сказавший, что действует по поручению городской администрации, — рассказала РБК Валентина Лившиц. — Он предложил мне за дом 350 кв. м с участком 2,4 млн руб., а когда я отказалась — ведь за такие деньги я смогу рассчитывать только на квартиру в 35 кв. м в новостройке в нашем же районе, — сказал, что вопрос о расселении якобы решен и​ если я откажусь, то меня по суду выселят в общежитие».

Риелтор Марк Котляр не верит в версию об умышленном поджоге. По его словам, в центре Ростова пожары в старом фонде — обычное дело. «Вот мы сейчас в самом центре, и вот сгоревший дом, — указывает Котляр на остов, стыдливо прикрытый пленкой. — Давно стоит заброшенный, не первый год. И что — построили тут что-нибудь? Ничего не построили...» Проезжаем дальше. «Две недели назад все сгорело тут, и не было никакой реакции, — показывает Котляр на некое пепелище, укрывшееся в неглубоком овраге в двух шагах от престижной набережной Дона. — Тут были какие-то склады и частные дома. А рядом две новостройки, клубный дом, а дальше был такой же «шанхай». Он сгорел полностью за две недели до пожара на Театральном спуске — и ни гу-гу».

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