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В Москве втрое выросло число разрешений на парковку для инвалидов
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В Москве втрое выросло число разрешений на парковку для инвалидов
Общество, 05:11
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В Москве втрое выросло число разрешений на парковку для инвалидов
В Москве в три раза выросло число разрешений на стояночные места для инвалидов. Эксперты считают, что тем самым граждане обходят городские правила платной парковки
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Как сообщает газета «Коммерсантъ», за первые семь месяцев 2017 года в Москве были выданы почти 57 тысяч парковочных разрешений для инвалидов. Это втрое больше чем за весь 2014 год и немного меньше чем за весь 2016 год.

Более того, по данным «Альфастрахования», число автомобилей, которые принадлежат инвалидам в столице, за три года выросло на 11%, что опережает темпы роста автопарка в Москве. При этом количество самих инвалидов за это время снизилось.

Специальное парковочное разрешение для инвалидов позволяет ставить машину под знаками, запрещающими стоянку или на места, специально предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Помимо этого столичный закон освобождает от уплаты транспортного налога автомобили мощностью до 200 лошадиных сил для инвалидов 1-й и 2-й групп.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) объяснили именно расширением числа платных стоянок. Сейчас в зоне платной парковки 8700 мест для людей с ограниченными возможностями.

Опрошенные газетой эксперты считают, что на самом деле бесплатные места для лиц с ограниченными возможностями используют люди, которые оформляют автомобиль на родственника или знакомого инвалида. Тем самым они экономят на парковке.

Помощник главы Союза инвалидов России Марат Шейхадинов считает, что бесплатной парковкой необязательно пользуются мошенники. По его словам, большая часть автомобилей, на которые оформлены разрешения, все же перевозят инвалидов. Однако при этом их водители ставят машины на льготные места и в те дни, когда ездят по своим собственным делам. «Это неправильно, но способа пресечь подобные явления я не вижу. Сработать может лишь кампания, призывающая к совести людей», - считает Шейхадинов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает причиной возникших злоупотреблений острую нехватку парковочных мест в Москве. «Люди видят, что парковка забита, а инвалидные места пустуют, отсюда и возникают мысли: не оформить ли машину на инвалида?» - отметил депутат.

По мнению Нилова, бороться с этим явлением возможно. Для этого знак «Инвалид», который устанавливается под стеклом и который можно без проблем купить в магазине, должен быть закреплен за конкретным человеком.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: платная парковка , инвалиды
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