Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Почти каждый десятый россиянин подписывает финансовые документы, не читая их. 20% россиян оценивает свой уровень знаний и навыков в финансовой сфере как нулевой. На пятерку их оценили только 2%

Уровень финансовой неграмотности россиян достиг максимума за 9 лет, следует из исследования, проведенного экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ). По их данным, 20% россиян в конце прошлого года оценили уровень своих знаний и навыков в финансовой сфере как нулевой. В последний раз больше людей, совершенно не разбирающихся в финансовых вопросах, было в России, по данным ВШЭ, в 2008 году.

В общей сложности неудовлетворительными свои знания и навыки в финансовой сфере считают 46% россиян, что несколько выше, чем в предыдущие два года. А вот доля «отличников» стабильно удерживается на уровне 2% с 2008 года, единственным исключением стал 2010-й, когда их доля выросла до 3%.

В отчете ВШЭ отмечается, что россияне не так уж плохо справляются с финансовой арифметикой. К примеру, разобраться с простыми и сложными банковскими процентами в ходе тестирования смогли 45% участников опроса, что примерно соответствует уровню Венгрии (46%) и Германии (47%). С вопросами о том, какую прибыль можно получить от вклада в банк на определенный срок под определенный процент, как скорректирует доходы инфляция, как не прогадать со скидкой на распродажах и т.д., справились от 50% до 76% респондентов.

«Однако умение считать проценты общей картины финансовой грамотности не дает. Важна не только арифметика, но и владение информацией о рынке, установки в обращении с личными финансами», — отмечается в отчете ВШЭ. Здесь у россиян возникают серьезные проблемы. 9% участников опроса ВШЭ признались в том, что подписывают финансовые договоры, вовсе не читая их. Еще 26% сознались, что стараются читать договоры, но подписывают, даже если чего-то в документе не поняли.

Более половины жителей России, судя по результатам исследования ВШЭ, не ведут письменного учета своих доходов и расходов, примерно каждому десятому не известно, сколько именно денег он получает и сколько тратит в течение месяца.

Базовые правила инвестирования сбережений также знают далеко не все. В частности, доля тех, кто понимает, что чем выше предлагаемая доходность, тем выше и риск, в 2016 году составляла лишь 29% от общего числа респондентов. То, что государство гарантирует компенсацию только по вкладам в банках, понимает лишь треть.

«Задача просвещения в таких условиях остается одной из главных. При этом осложнить ее решение может не только нехватка соответствующих программ, но и установки самих людей. В России, отмечают социологи, широко распространены патерналистские настроения. Далеко не все граждане понимают, что убытки при финансовых операциях — их личная ответственность, и в случае возможных потерь традиционно надеются на помощь государства», — резюмируют авторы исследования.