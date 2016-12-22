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Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский
08:54
Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский

Александр Бурдонский

Фото: Татьяна Кузьмина / ТАСС
На 76-м году жизни умер Александр Бурдонский — режиссер Театра Российской армии и внук Иосифа Сталина. В последнее время Бурдонский испытывал проблемы с сердцем

Умер режиссер Театра Российской армии Александр Бурдонский, сообщил «Интефракс».

«Сегодня ночью Александр Васильевич скончался», — сообщили «Интерфаксу» в Центральном академическом театре Российской армии, где работал режиссер.

Собеседник агентства рассказал, что Бурдонский долгое время проходил лечение в госпитале из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский — сын Василия Сталина, внук Иосифа Сталина.

Бурдонский — режиссер-постановщик более 20 спектаклей в Театре Российской армии. Среди его постановок «Игра на клавишах души», «Дама с камелиями», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и другие. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный артист Российской Федерации.

В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей. 

Теги
режиссер, Александр Бурдонский, Театр Российской армии
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