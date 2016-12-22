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МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение
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МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение
Общество, 20:36
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МВД предложило увеличить срок за повторное пьяное вождение
МВД предложило ужесточить наказание за повторное нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии. В ведомстве это объяснили большим количеством осужденных по этой статье
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Предлагаемые МВД поправки опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили, что хотя число осужденных за совершение дорожно-транспортных происшествий в состоянии опьянения снижается (с 4074 человек в 2014 году до 2457 человек в 2016 году), цифры все равно остаются достаточно высокими.

При этом в ведомстве указали на увеличение числа фактов повторного совершения преступлений в период расследования уголовного дела, что в МВД объяснили мягким наказанием. «В этой связи предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией ст. 264.1 УК РФ», — говорится в пояснении.

В настоящее время максимальное наказание по ст. 264.1 составляет лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере до 300 тыс. руб.

За последние несколько месяцев в правительстве предлагались различные меры борьбы с нетрезвыми водителями. Так, 20 сентября Минфин предложил увеличить стоимость ОСАГО в пять раз для тех, кто был пойман пьяным за рулем.

В начале сентября правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит лишение водительских прав за пьяное вождение на основании анализа крови. Документ был одобрен на заседании кабинета министров 31 августа.

Депутат Госдумы, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков пояснил РБК, что смысл ужесточения наказания за повторное вождение в пьяном виде заключается в том, чтобы перевести это преступление из разряда «небольшой тяжести» в «среднюю тяжесть».

«Поскольку это преступление не относится к преступлению средней тяжести, то в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом водителя, которого задержали повторно за пьянку, отпускают под подписку о невыезде, пока идет следствие. И в это время многие водители сбегают на родину и избегают ответственности. Либо они в период, пока ведется следствие, совершают ДТП со смертельным исходом. То есть по этой статье их не могут арестовать и содержать под стражей. В этом проблема», — рассказал Лысаков.

По мнению парламентария, в том случае наказание за данное преступление необходимо ужесточить. «Наказание за преступление средней тяжести предусматривает срок лишения свободы от трех до пяти лет. Кроме того, на время проведения следствия нарушителя могут арестовать, тем самым изолировав его от общества. Эта идея найдет поддержку общества и парламентариев», — добавил Лысаков.
Авторы: Артем Филипенок, Мария Истомина.
Теги: МВД , пьяное вождение
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