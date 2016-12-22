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Хазанов и Куклачев ответили на претензии Transparency International
Общество, 18:05
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Хазанов и Куклачев ответили на претензии Transparency International
Геннадий Хазанов пояснил, что работает в театре не только как худрук, но и как актер. По словам Дмитрия Куклачева, все контракты заключались по закону. В TI говорят, что руководители гостеатров заключали сделки сами с собой
Юрий Куклачев (Фото: Кирилл Зыков / ТАСС)

Представители театров ответили на претензии Transparency International (TI), в расследовании которого утверждается, что руководители как минимум 14 государственных театров искусственно создавали себе «дополнительные возможности для зарабатывания денег».

Эксперты TI утверждают, что многие руководители гостеатров фактически заключали сделки сами с собой, а некоторые даже не уведомляли об этом власти Москвы или Минкультуры, хотя обязаны делать это при заключении контрактов с заинтересованностью.

«Четырнадцать театров в 2013–2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 миллионов рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок», — говорится в расследовании TI.

В частности, Юрий Куклачев, по данным TI, заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн руб., а спектакль «Зеленая зона» Евгения Марчелли был поставлен в ярославском Театре имени Волкова до согласования с Министерством культуры России.

«На данный момент помещение, о котором идет речь [в расследовании], безвозмездно сдается [театру], чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушение выплачена», — сообщил РБК художественный руководитель театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.

По его словам, помещение сдавалось на протяжении 2 лет, в итоге сумма аренды составила около 3 млн руб. «Чтобы не возникло дальше сложностей, нужно было придумать, как вернуть деньги обратно в бюджет. Соответственно, мы приняли решение, что будем сдавать это помещение безвозмездно. Кто от этого выиграл, мне сложно сказать. Мне кажется, что это все раздуто», — пояснил Куклачев.

По его словам, все контракты были заключены «с учетом всех действующих законодательных элементов». «Та же прокуратура к нам приходила, все посмотрела, и мы [с прокуратурой] очень плотно работали. Мы показали, что у нас нет никаких от них скрытий или еще чего-то. На сегодняшний день вообще вопросов нет», — добавил Куклачев.

Руководитель информационного отдела Российского государственного театра имени Волкова Юрий Соболев пояснил РБК, что ситуация с задержкой согласования связана с задержкой в процессе оформления документов.

«Решение о постановке спектакля «Зеленая зона» было принято в ноябре 2015 года. Премьера была запланирована на 14 января. Начался рабочий процесс: репетиции, создание декораций, костюмов, световых решений. В декабре проект договора с режиссером Евгением Марчелли был направлен на согласование в Министерство культуры», — сообщил Соболев. По его словам, в это время работа над спектаклем продолжалась, «шла рекламная кампания». «Зрители покупали билеты. Тем временем процесс согласования затянулся и не совпал с графиком выпуска спектакля», — добавил Соболев.

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов подтвердил РБК факт заключения с ним дополнительных контрактов в качестве актера со стороны Московского театра эстрады. При этом он затруднился уточнить сумму этих контрактов, сославшись на то, что он «не занимался бухгалтерией».

«Бухгалтерией занималась прошлая администрация театра. В театре я работаю как художественный руководитель, со мной заключались контракты как с актером дополнительно, когда я играл в спектаклях», — сказал Хазанов.

В свою очередь директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев в разговоре с РБК заявил, что выступает в своем театре бесплатно. «После консультаций с прошлым руководством департамента культуры в моем контракте было прописано, что я имею право, как артист выходить на сцену и получаю за это отдельный гонорар — около 12 тысяч рублей за выступление. С приходом нового главы департамента все мои выступления на сцене театра носят благотворительный характер и это сохраняется уже два сезона. Все ближайшие выступления также на этой основе», — рассказал Сибирцев.

Он отметил, что театру требуется дополнительное финансирование. «Нам бы хотелось получать дополнительные субсидии на постановки, потому мы и ставим только два-три спектакля в год, а не десять. При этом мы умудряемся выкраивать свои собственные средства для этого», — добавил Сибирцев.

Авторы расследования TI указали на необходимость изменения действующего законодательства с целью прямого распространения норм по принятию мер предотвращения и урегулирования конфликта интересов на сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

«Решение о том, положен или не положен художественному руководителю отдельный гонорар за постановку спектакля в собственном театре, не должно приниматься художественным руководителем или его подчиненными», — резюмируют эксперты TI.

В расследовании указывается также на необходимость создания общедоступного публичного реестра сделок с заинтересованностью, который должен быть размещен на сайте Департамента культуры.

Авторы: Дмитрий Окрест, Егор Губернаторов, Екатерина Костина, Евгений Калюков.
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