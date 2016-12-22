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Генпрокуратура отказала Поклонской в дополнительной проверке «Матильды»
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Генпрокуратура отказала Поклонской в дополнительной проверке «Матильды»
Общество, 12:51
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Генпрокуратура отказала Поклонской в дополнительной проверке «Матильды»
Генпрокуратура отказалась проводить дополнительные проверки в отношении фильма Алексея Учителя «Матильда». Ранее с такими просьбами обращалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она также записала видеообращение к Юрию Чайке
Фото: Сергей Ермохин для РБК

Генеральная прокуратура рассмотрела ​новое обращение депутата Государственной думы Натальи Поклонской и не нашла оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма «Матильда».

Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, сообщение распространено через официальный Telegram-канал ведомства.

Ранее Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм Алексея Учителя «Матильда» на экстремизм и отозвать у него прокатное удостоверение.

Видео: Наталья Поклонская / YouTube

Она также направила генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и директору ФНС Михаилу Мишустину депутатский запрос с просьбой проверить студию режиссера Алексея Учителя «Рок» на уклонение от налогов.

19 октября Александр Куренной рассказал, что Генпрокуратура получила от Поклонской 43 обращения по фильму «Матильда». По его словам, проверки по 41 из них на тот момент уже завершились, и надзорному ведомству так и не удалось найти нарушений законодательства в процессе создания и финансирования картины.

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Общество

Так, 16 октября Генпрокуратура заявила, что нарушений закона при финансировании картины со стороны Фонда кино выявлено не было, как и нарушений процедуры выдачи прокатного удостоверения картины. Кроме того, МВД по запросу Поклонской организовало проверку трейлера картины с участием психологов и лингвистов.

Эксперты пришли к заключению, что признаков «возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущих уголовную ответственность», в коротком рекламном ролике нет.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В Минкультуры фильму выдали прокатное удостоверение с рейтингом 16+.

По мнению Натальи Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».

Премьера фильма состоится 23 октября в Санкт-Петербурге.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Генпрокуратура , проверка , Наталья Поклонская , «Матильда»
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