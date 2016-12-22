Защищавший гостайны России офицер выдан Таджикистану после боев за ИГ

Уволившийся из Российской армии в звании капитана и успевший повоевать на стороне боевиков Денис Хисамов был задержан в Турции с фальшивым паспортом гражданина Таджикистана

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Гражданин России и бывший капитан Российской армии Денис Хисамов доставлен в Душанбе после задержания в Турции, сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана.

Причиной выдачи отставного российского офицера и уроженца Краснодара именно в Таджикистан стало то, что в Турцию он въехал по поддельному паспорту гражданина этой страны, после чего присоединился к боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России).

В сообщении МВД Таджикистана подчеркивается, что Хисамов принимал активное участие в боевых действиях на территории Ирака и Сирии, но при попытке вернуться через Турцию обратно в Россию был задержан турецкой полицией с фальшивым паспортом.

Начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали пояснил «Интерфаксу», что Хисамов на допросе сообщил, что уволился из Минобороны России по собственному желанию в 2009 году. До того он занимал пост начальника службы защиты государственной тайны 274-го Научного центра Минобороны России, а затем находился в распоряжении одного из управлений Генерального штаба.

«Хисамов Денис намеревался вернуться в Российскую Федерацию, чтобы совершить преступление», — отмечается в сообщении МВД Таджикистана.